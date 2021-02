Girona és la vuitena província d'Espanya on baixen més els morts d'accident de trànsit

La província de Girona és la vuitena d'Espanya on han caigut més el nombre de morts d'accident de trànsit durant el 2020. En total hi ha hagut 17 morts a les carreteres, 10 menys que l'any anterior. Aquest descens, de deu persones finades, també s'ha donat a València i Albacete, que empaten amb les comarques gironines pel que fa al descens però no pas amb el nombre de morts, ja que a València se'n van produir 31 i a Albacete, nou.

Fent una radiografia de les dades de l'Observatori Nacional de Seguretat Vial dels morts d'accident a 24 hores després de tenir lloc, es pot veure que el punt d'Espanya on van baixar més el nombre de finats va ser Madrid, amb 46 víctimes mortals menys. El resultat va ser de 44 defuncions, quan l'any anterior n'hi havia hagut 90.

En canvi, s'ha de dir que hi ha hagut algunes províncies que malgrat l'any de pandèmia i les mesures que han dificultat la mobilitat, en canvi, sí que han patit un increment de les víctimes mortals. I és que a Almeria han mort 12 persones més en un accident de trànsit, a Granada, 11 i a Conca, 10. El lloc d'Espanya amb més morts d'accident també és on han baixat més: Madrid, amb 44 víctimes mortals.

Les dades de la Direcció General de Trànsit també mostren l'evolució de la mortalitat a les carreteres gironines des de l'any 2015. S'ha de dir que el 2020 ha estat l'any de la sèrie dels últims sis anys amb menys defuncions. Mentre que el 2018 va ser el de més, amb 35.

L'informe anual també analitza el nombre de morts a les vies interurbanes durant el primer estat d'alarma, que estar vigent entre el 15 de març i el 20 de juny. Durant aquest període, en què hi havia mesures restrictives de mobilitat, van perdre la vida dues persones a Girona.

L'efecte de l'estat d'alarma

Si es compara amb les mateixes dates de l'any anterior, en van ser 10, és a dir, el 2020 n'hi han hagut vuit menys. A més es dona el cas que la de Girona és la quarta província on ha caigut més la mortalitat respecte a l'any anterior en aquest període.

Per altra banda, cal destacar que Madrid (-22) i Barcelona (-16) són les zones on es va notar més la baixada durant el primer estat d'alarma.

Si s'analitza la sèrie dels últims sis anys de morts en sinistres viaris de 15 de març a 20 de juny, es pot comprovar que el 2020 és el que ha registrat menys mortalitat a les carreteres gironines, amb dues víctimes mortals. Mentre que hi ha un empat entre l'any 2016 i el 2018, com els dos que van registrar més defuncions per accident de trànsit en vies urbanes, 10, en aquest període primaveral.Un nombre elevant detenir en compte que són uns tres mesos.