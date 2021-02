L'aeroport de Girona perd un 97,6% dels passatgers en el mes de gener

L'aeroport de Girona segueix caient en nombre de passatgers i aquest gener només ha registrat 863 usuaris, un 97,6% dels que va tenir el gener de l'any passat. La crisi sanitària segueix deixant empremta en aquesta infraestructura que han tancat un any per oblidar. Pel que fa al nombre d'operacions també cau respecte el gener del 2020, tot i que en menor mesura. Durant el mes passat es van fer 725 enlairaments i aterratges, un 21,3% menys dels que es van fer ara fa un any. Les mercaderies també es tenyeixen de vermell aquest gener amb la comercialització de 16.062 kg, un 60,4% de tots els que es van transportar el primer mes del 2020.