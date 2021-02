Moda ecològica, sostenible i local de la mà d'un gironí de tan sols 15 anys

El repte que suposa emprendre no ha frenat Buba Sidibeh, un jove gironí de 15 anys, per fer realitat la idea que tenia al cap de crear una marca de moda local i ètica. En un principi, la seva motivació tenia l'origen en les ganes d'expressar la seva identitat i el seu estil urbà a través de la roba que vestia, unit a la seva passió pel disseny gràfic. Però, a mesura que anava investigant com confeccionar-la, el concepte va canviar. En veure l'enorme impacte que la indústria tèxtil té sobre el medi ambient i també sobre els països del tercer món, va tenir clar que la seva marca havia de fer-se de forma ètica i amb materials sostenibles.

Tenia 14 anys quan, a principis de 2020, Sidibeh va començar a buscar proveïdors que treballessin amb materials ecològics i reciclats. Finalment va conèixer «Paperina», un establiment local que és qui li confecciona la roba. Sibideh explica que de seguida es van entendre amb la propietària, que l'ha ajudat a trobar els materials que encaixessin amb els seus valors. Així, les peces de roba que comercialitza estan elaborades amb cotó orgànic i polièster reciclat.

La marca, que porta el seu nom, neix en oposició a la «fast fashion» (o «moda ràpida»), és a dir, la producció de tèxtil de forma massiva i a molt baix cost, una de les indústries més contaminants a tot el món. «No vull contribuir a la fast fashion», diu Sidibeh, «fer tants productes de moda ràpida arriba a contaminar molt, i també afecta els països tercermundistes, on fins i tot exploten a nens», critica. Admet que en la societat actual la moda ràpida està normalitzada, però defensa que l'important és «reduir les compres en aquest tipus de botigues per deixar de contribuir-hi i ajudar més».

Sidibeh va obrir la seva botiga online el 23 de gener, un any més tard des que se li va acudir la idea. El jove ha llançat una primera col·lecció que inclou dessuadores, camises, gorres i també mascaretes. I afirma que intenten respectar el medi ambient en tot el procés de venda - fins i tot les caixes estan fetes amb cartó reciclat.

Per arribar fins aquí, Sidibeh afirma que una de les dificultats més grans que s'ha trobat ha estat combinar aquest projecte amb les classes de l'institut. Malgrat això, amb l'arribada de la pandèmia, va trobar temps per treballar-hi. Ara, els seus productes es venen per tot Espanya, i atreu clients joves que «volen donar suport a ?marques petites com la meva», indica. En un futur, espera poder ampliar la marca i obrir locals físics.