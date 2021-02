Aposta per enfortir la xarxa de camins del Gironès

El Consell Comarcal del Gironès aposta per enfortir la xarxa de camins i pel turisme de proximitat en aquest 2021, després de la caiguda de visitants que van patir a causa de la covid-19. Per això, ara l'ens està treballant en la digitalització dels senders i itineraris existents a la comarca i el seu patrimoni arran del «fort creixement de l'interès per les rutes i patrimoni a l'aire lliure», així com també per contribuir «a la dinamització i foment del turisme a la comarca». De moment, han tret a licitació el projecte per a la «diagnosi, propostes de millora i senyalització» dels senders, amb un pressupost de 9.892 euros sense IVA, amb l'objectiu de conèixer l'estat actual i adaptar la senyalització al nou manual de la Generalitat.

Es tracta d'una iniciativa que encaixa amb el plantejament de l'Àrea de Turisme del consell per al 2021, que se centra en el «públic de proximitat, espais oberts i context virtual». En paral·lel, l'àrea també està treballant en un projecte d'«integració i promoció de les xarxes d'itineraris turístics i del patrimoni de les comarques gironines», que té el suport econòmic de la Diputació. El projecte vol crear una plataforma digital on l'usuari pugui personalitzar la seva ruta segons els interessos.

Impacte de la COVID-19

L'efecte de la covid-19 es va notar al Punt de Benvinguda Girona Gironès, des d'on el Consell Comarcal difon informació turística. Les dades del consell apunten a una davallada de visitants del 93% respecte de l'any 2019, passant de rebre més de 68.400 visitants, a tan sols 4.287. D'aquests, la porció de turistes provinents de Catalunya va passar d'un 22,6% a ser gairebé el 60%.