La Caixa destina 200.000 euros a projectes socials afectats per la covid

La Fundació la Caixa ha destinat 200.000 euros a projectes socials per a persones que s'han vist afectades per la crisi de la covid-19 a les comarques giroines. Es tracta d'un proposta emmarcada en el Programa d'Ajuts a Projectes Socials de la Fundació la Caixa que també pretén promoure la igualtat d'oportunitats i la millora de vida de col·lectius fràgils. L'entitat, a més, obre fins l'11 de març el termini per presentar projectes en la primera convocatòria de 2021, centrada en la promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia.