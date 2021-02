La Creu Roja acompanyarà a votar persones amb mobilitat reduïda

La Creu Roja a les comarques gironines ha mobilitzat 35 voluntaris que acompanyaran persones amb mobilitat reduïda a votar aquest diumenge a les eleccions catalanes. Concretament a Camprodon, la Garrotxa, Llagostera, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Farners. Es tracta d'un servei que s'ha ofert des de set assemblees locals i comarcals que té l'entitat a la demarcació per garantir que tothom exerceixi el seu dret a vot.

De moment, hi ha una trentena de persones que s'han interessat perquè els voluntaris els acompanyin. Es tracta de gent amb mobilitat reduïda que no té una xarxa familiar o altres recursos per desplaçar-se fins al col·legi electoral. Els voluntaris els acompanyaran a peu o en cotxe, en funció de la distància que hi hagi en cada cas.

Recreació de la jornada

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va recrear ahir com serà la jornada electoral, ho va fer al Centre Cívic del municipi, un espai que per primera vegada acollirà les urnes. Després d'una reunió amb els membres de les meses, ells mateixos i el personal de l'administració i els regidors i regidores hi han pogut participar com a figurants per validar el sistema que porten setmanes treballant. Els participats van valorar molt positivament l'experiència.

PCRs gratuïtes

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar farà proves PCR gratuïtes a totes les persones que participaran en les meses electorals el diumenge. Donada la negativa d'estaments superiors a realitzar testos després dels comicis, el consistori oferirà als nou membres de les meses l'opció de fer-se les proves PCR 72 hores després de les eleccions. El cost -98 euros per test- anirà íntegrament a càrrec de l'Ajuntament.