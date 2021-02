Denuncien expulsions del país incomplint el criteri de la UE

Els jutjats gironins, i extensivament els de la resta del territori, decreten expulsions contra immigrants per «sobre» de les seves possibilitats i contradient la normativa Europea, que fa pocs mesos va advertir a Espanya que no pot expulsar immigrants només per estar en situació irregular. Així ho assegura Mariem M'hamed, advocada gironina experta en matèria d'estrangeria.

Les expulsions del territori estan emparades per l'article 57.7 de la Llei d'Estrangeria, que permeten aquest extrem quan l'infractor comet circumstàncies «agreujants». En la resta de casos resolen la infracció amb una multa. Amb tot, segons M'hamed, els tribunals han decretat durant anys -utilitzant una Directiva europea de retorn d'immigrants en situació irregular- expulsions «automàtiques» denegant totes les peticions dels afectats.

Aquestes circumstàncies agreujants que recull la llei espanyola inclouen, per exemple, l'expulsió en casos de condemnes de més d'un any de presó; davant la situació irregular al país per no haver obtingut una pròrroga; o tenir caducat el permís durant més de tres mesos si no s'ha demanat la renovació pertinent.

«Davant la situació irregular al país hi ha dues opcions: la multa i l'expulsió, i aquí els tribunals van directament a l'expulsió en casos de penats amb residència de llarga durada, és a dir, que encara que tinguis feina i estiguis integrat, et poden expulsar si et condemnen a més d'un any de presó», explica M'hamed. Es tracta d'una interpretació que contradiu la normativa europea, que recentment ha remarcat que l'expulsió és l'últim reducte en casos greus, com ara que l'individu en qüestió sigui un perill per la societat o sigui reincident. «En matèria d'estrangeria, hi ha molts incompliments de la normativa europea», assegura. «És comú que quan la norma afavoreix els tribunals, llavors l'apliquin al peu de la lletra, però si els va en contra ja no els interessa tant», subratlla la lletrada.

Toc d'atenció d'Europa

Una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictada l'octubre passat va indicar davant una consulta del Tribunal Superior de Justícia de Castella-La Manxa que apel·lava a l'òrgan europeu perquè fos ell qui resolgués si calia optar per l'expulsió davant del cas d'un ciutadà colombià que tenia el permís de residència caducat des de feia 4 anys. Com que no hi ha circumstàncies agreujants, el TJUE insta els tribunals a aplicar les sancions en forma de multa que ja preveu la Llei espanyola, i que no s'opti per les expulsions de forma «automàtica».

Segons apunta la Fiscalia de Girona en el seu informe estadístic del 2019, es va sol·licitar l'expulsió com a mesura substitutiva d'una pena de presó en 427 casos, una xifra que suposa un 52% més de les que es van demanar durant el 2015, primer any que la fiscalia disposa d'estadística.

«Espero que aquest toc d'atenció d'Europa suposi un canvi i que els tribunals facin cas a aquest nou criteri», apunta l'advocada.