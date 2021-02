Europa vol vacunar el 70% de la població abans del 21 de setembre

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha fixat el 21 de setembre com a límit per vacunar el 70% de la població contra la covid-19. En una roda de premsa, la presidenta de l'executiu europeu, que anteriorment havia marcat aquest objectiu per a «l'estiu» sense concretar cap data, va precisar ahir que «l'estiu acaba normalment el 21 de setembre». D'altra banda, Von der Leyen va defensar la seva gestió amb les vacunes després de les crítiques pels retards de les farmacèutiques. «La salut no és en absolut una competència de la Unió Europea. La Comissió Europea té unes competències molt dèbils, però estem disposats a assumir la responsabilitat», va dir Ursula von der Leyen.

«Tenim l'objectiu comú a la UE de vacunar el 70% de la població adulta per al final de l'estiu. És, per descomptat, una data que és molt clara: l'estiu acaba normalment el 21 de setembre», va explicar von der Leyen en una roda de premsa conjunta amb el president del Parlament Europeu, David Sassoli, i el primer ministre de Portugal, António Costa.

El mandatari portuguès, en qualitat de president de torn de la Unió Europea, es va sumar a aquesta precisió de la cap de l'Executiu comunitari i va defensar que tots els països del bloc tenen «el mateix calendari i el mateix objectiu»: «Hem de tenir vacunat el 70% de la població adulta per al final de l'estiu, és a dir, fins al 21 de setembre».

La Unió Europea va pactar aconseguir aquest objectiu comú per a l'estiu i Brussel·les no havia estat clara fins ara quan se li havia preguntat què significava exactament aquesta meta. Von der Leyen va precisar ahir que aquest període no es limita a juliol o agost, sinó que s'estén fins a finals de setembre.

A més, els Estats membres es van comprometre a accelerar les campanyes nacionals de vacunació per a aconseguir per a finals de març estigui vacunat el 80% dels majors de 80 anys i el personal sanitari.

La Unió Europea va començar a vacunar el passat 27 de desembre de 2021, després de l'aprovació de la primera vacuna en el bloc, la de BioNTech i Pfizer. Després han estat autoritzades les de Moderna i AstraZeneca, però Brussel·les sempre va defensar que durant el primer trimestre arribarien als socis comunitaris una quantitat limitada de dosis.

Els problemes de producció que han experimentat diversos laboratoris han alentit encara més el ritme de vacunació de la UE, que confia que els lliuraments de dosis s'accelerin en el segon trimestre de l'any.

CureVac, en procés d'autorització

La Unió Europea va iniciar el procés per a la pròxima autorització de la vacuna de CureVac contra el coronavirus. L'Agència Europea del Medicament (EMA) va començar ahir a analitzar en temps real les dades d'aquest injectable desenvolupat pel laboratori alemany CureVac, un procés que podria desembocar en una llicència d'ús condicional d'aquest fàrmac a la UE. La EMA també té en fase d'anàlisi la vacuna de Janssen.

Segons el regulador europeu, la decisió d'iniciar un procés de «revisió contínua» la va prendre el comitè de medicaments humans sobre la base dels resultats preliminars d'estudis de laboratori i els primers resultats clínics d'assajos en adults, que «suggereixen que la vacuna desencadena la producció d'anticossos» contra el SARS-CoV-2. La vacuna de CureVac se suma a la de Janssen, desenvolupada per la farmacèutica estatunidenca Johnson & Johnson, les úniques dues vacunes que estan en aquest moment en un procés avançat d'anàlisi en temps real per part de la EMA.