El Govern amplia en 1,3 milions d'euros les ajudes per al Ripollès i la Cerdanya

El Departament d'Empresa i Coneixement ha reforçat amb 1,3 milions d'euros els ajuts directes per a autònoms i empreses del sector del turisme de la Cerdanya i el Ripollès, oberta el 14 de gener passat per pal·liar els efectes derivats del tancament perimetral d'aquestes comarques. Així, l'Agència Catalana de Turisme donarà cobertura a la totalitat dels 422 beneficiaris de la línia, 204 a la Cerdanya i 218 al Ripollès, tenint en compte que la gran majoria ja han cobrat la subvenció i la resta ho farà la setmana vinent amb aquests diners addicionals. Pel que fa al sector de la restauració, el comerç i els serveis assimilats, hi ha 889 beneficiaris, 477 de Cerdanya i 411 del Ripollès, a qui aquesta setmana se'ls han ingressat els ajuts.a

La línia destinada al sector turístic estava dotada inicialment amb 2.224.500 euros. Un 67% dels seus beneficiaris han estat empreses d'allotjament turístic i explotadores d'habitatge d'ús turístic; un 26%, establiments i activitats d'interès turístic; un 4% agències de viatge i un 3%, guies de turisme i guies de muntanya. Pel que fa a la línia de restauració, comerç i serveis assimilats, està dotada amb 1.961.500 euros.