Un home d'edat avançada mor en un incendi a casa seva a Puigcerdà

Un home d'edat avançada va morir ahir de matinada en un incendi a casa seva a Puigcerdà. El SEM també va traslladar una dona ferida de poca gravetat a l'hospital de la Cerdanya. Els Bombers van haver de rescatar les dues víctimes. El foc va destrossar tota la planta baixa i part del primer pis de l'habitatge.

L'incendi mortal, el primer del 2021 a la província de Girona, es va produir en una casa de planta baixa i un pis, situada al número 1 del carrer Major del nucli de Vilallobent, a Puigcerdà. Els Bombers van rebre l'avís quan passaven 12 minuts de les dotze de la nit hores i van desplaçar set dotacions al lloc. A l'arribada dels efectius, segons els Bombers, el foc estava totalment desenvolupat i afectava la planta baixa de la casa.

L'home, d'uns 85 anys, es trobava en una de les habitacions i el van evacuar a l'exterior, per la finestra. Tot i la seva evacuació, el SEM va confirmar la seva mort.

L'altra persona que estava a la casa, una dona també d'edat avançada, va ser atesa pel SEM, que va desplaçar dues ambulàncies, i la va traslladar, en estat menys greu, a l'hospital de la Cerdanya.

La planta baixa, destrossada

L'incendi, les causes del qual es desconeixen, va cremar totalment la planta baixa, on es trobava la parella. Les flames també van destrossar parcialment el primer pis, a l'interior del qual no hi havia ningú. Després d'apagar les flames, els Bombers van revisar els punts calents, van ventilar i van precintar l'immoble a l'espera de l'arquitecte. Els efectius també van revisar la casa del costat, que no va resultar afectada.

Fins al lloc s'hi van desplaçar també tres patrulles dels Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació i de les diligències judicials, i efectius de la Policia Local.