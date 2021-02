L'aeroport té només 863 viatgers al gener, un 97% menys que l'any passat

L'aeroport de Girona segueix caient en nombre de passatgers i aquest gener només ha registrat 863 usuaris, un 97,6% dels que va tenir el gener de l'any passat. La crisi sanitària segueix deixant petjada en aquesta infraestructura que ha tancat un any per oblidar. Pel que fa al nombre d'operacions, també cau respecte al gener del 2020, tot i que en menor mesura. Durant el mes passat es van fer 725 enlairaments i aterratges, un 21,3% menys dels que es van fer ara fa un any. Les mercaderies també es tenyeixen de vermell aquest gener amb la comercialització de 16.062 kg, un 60,4% de tots els que es van transportar el primer mes del 2020.

La terminal gironina no remunta de la crisi provocada arran de la pandèmia i el nombre de passatgers que ha registrat aquest gener és de 863, un 97,6% menys que l'any passat. Més de la meitat dels seus usuaris han estat turistes d'Espanya (474), fet que representa un increment dels 515,6% respecte a l'any passat.

De fet, aquest és un fet inaudit que també porta que les cinc destinacions més concorregudes siguin totes ciutats espanyoles. En primer lloc hi ha els 90 passatgers que han vingut de Castelló de la Plana. En segon lloc, hi ha Jerez amb 85 usuaris i el segueix Lleó amb 82. No és fins a la setena posició que hi ha l'aeroport de Sant Petersburg, seguit del de Moscou.

El turisme britànic i rus

El turisme rus ha portat 89 passatgers durant el gener, un 98,6% menys dels que venien durant el gener de 2020. Un dels públics amb menys davallada ha estat el britànic, que ha caigut un 52,1%. Habitualment el nombre de visitants és molt escàs durant els mesos d'hivern, si bé a l'estiu creix exponencialment.

Pel que fa a les operacions, s'han registrat 725 enlairaments i aterratges, un 21,3% menys que l'any passat. Aquesta disminució s'incrementa en els vols comercials, ja que només s'han fet 135 operacions durant el gener, un 63,4% menys que el 2020. La resta, la majoria són vols d'escoles de pilots.