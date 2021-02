L'excepció olotina en el descens dels grups confinats a Catalunya

Diferència. La presència de la soca britànica a Olot l'ha convertit en una excepció del decreixement de grups confinats en què ha entrat Catalunya. En una setmana, les escoles del país han passat de 44.777 alumnes confinats a 34.042, mentre que a Olot el nombre de grups confinats gairebé s'ha doblat i afecta una dotzena de centres

Ahir, segons les dades del Departament d'Educació, hi havia 413 persones (entre alumnes i professors) confinades a l'institut Garrotxa d'Olot. I la situació no era gaire millor a l'escola Pia del centre de la capital garrotxina o a un altre institut, el Bosc de la Coma, amb 275 i 236 persones, respectivament. En total, la setmana va acabar amb 58 grups confinats en els centres escolars que, a diferència del que passa a la resta de Catalunya, són gairebé el doble dels que hi havia fa només una setmana. El cinc de febrer hi havia 32 grups confinats a les escoles d'Olot, pels 58 d'ahir, mentre que en el conjunt de Catalunya el descens ha estat molt significatiu al llarg de la setmana: dels 1.951 grups i 44.777 alumnes confinats del divendres 5 de febrer als 1.471 grups i 34.042 alumnes d'ahir. Les dades de les comarques gironines també tenen una tendència a la baixa, però, en aquest cas, és menys clara perquè percentualment els 26 nous grups confinats a la ciutat tenen més pes. Així, a la demarcació de Girona s'ha passat dels 168 grups i 3.778 alumnes confinats als 165 grups i 3.555 alumnes en una setmana.

Els 17 grups confinats que hi havia a l'institut Garrotxa, cinc més que fa una setmana, converteixen el centre olotí amb més grups confinats de tot Catalunya. Però és que el segon i tercer del rànquing són, precisament, l'escola Pia i el Bosc de la Coma, el dos amb onze grups confinats, i entremig dels tres centres olotins només s'hi cola un institut d'Olesa de Montserrat amb 12. La soca britànica que s'ha detectat en les últimes setmanes a la Garrotxa s'ha propagat amb força entre les escoles de la seva capital. Ahir hi havia grups confinats en 12 escoles o instituts de la població. Després dels casos del Garrrotxa, el Bosc de la Comai l'Escola Pia, ahir hi havia cinc grups confinats a l'escola del Pla de Dalt, tres a la de Sant Roc i a la Volcà Bisaroques; dos a l'EA Olot i a l'institut Montsacopa; un grup a quatre centres escolars més de la ciutat: Malagrida, Greda i les llars d'infants Les Fonts i Sant Pere Martir. Això sí, cap escola o institut totalment tancada, perquè l'única que ho està a la Garrotxa és el parvulari de Sant Esteve d'en Bas.