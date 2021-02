Palamós treballa en un nou pla de xoc per als sectors afectats per la COVID-19

L'Ajuntament de Palamós està treballant en la creació d'un pla de xoc per reactivar l'economia del municipi i revertir els efectes creats per la crisi sanitària. Aquest dijous es van reunir els portaveus de tots els grups polítics amb representació al consistori per acordar quines hauran de ser les principals línies d'ajuda i quants diners s'han de destinar. L'objectiu és ajudar les persones en situació vulnerable i combatre l'emergència social creada per la pandèmia, al mateix temps que s'ajuden les empreses, comerços i restaurants del municipi. Per això, el pla de xoc treballarà en un vessant més social i un altre més econòmic.

En la primera reunió entre formacions polítiques, es van analitzar les ajudes que es van donar durant el 2020 per tal de mirar quines poden tenir continuïtat i quines cal modificar per fer-les més accessibles a tots els sectors afectats.

Una de les propostes que hi ha sobre la taula és modificar les ajudes de l'habitatge per poder arribar a més persones. En àmbit empresarial, els grups van acordar que es combini la bonificació de taxes municipals amb les ajudes directes. També es faran subvencions directes als negocis que han hagut de tancar obligatòriament o per manca d'activitat i els regidors van plantejar l'opció de millorar la promoció turística del municipi.

Per millorar l'efectivitat de les ajudes, el consistori va anunciar que reforçarà el personal en les àrees implicades en aquest nou pla de xoc. D'aquesta manera, la ciutadania podrà accedir més ràpidament. La setmana vinent els grups es tornaran a reunir per concretar quines són les necessitats socials que cal cobrir al municipi i posteriorment es tancaran les propostes específiques. El resultat final haurà de passar pel ple municipal.

700.000 euros durant el 2020

L'Ajuntament de Palamós ja va destinar 700.000 euros a la lluita contra la pandèmia durant el 2020 en un primer pla de xoc. Aquest document marcava catorze línies d'ajuda en els àmbits socials i econòmics.

Aquests ajuts van permetre incrementar l'import destinat a ajudes d'urgència per a les famílies del municipi amb risc de patir pobresa en l'alimentació, higiene o medicació; fent aportacions també per a fer front al lloguer de l'habitatge de residència habitual i la mediació en conflictes de lloguer, o bé incrementant la dotació ?econòmica de l'Espai de Distri?bució d'Aliments de Palamós (EDA).

El pla de xoc també va incloure ajudes al teixit comercial i empresarial del municipi amb accions per al manteniment o creació de llocs de treball, així com ajudes econòmiques directes als sectors afectats, amb una dotació de 295.000 euros.