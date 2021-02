«Vuit de cada deu residents a geriàtrics ja estan immunitzats»

Es pot dir que ja es va pel bon camí en el procés de vacunació?

Sí. A Girona ja hem vacunat prop de 40.000 persones. A les residències ja tenim vacunat el 96% dels residents en primera dosi i fins al 79% en segona dosis, mentre que els treballadors, el 82% tenen la primera dosi i fins al 64% la segona. A més, hi ha entre un 60 i 70% dels professionals del SISCAT vacunats i dels col·lectius professionals prioritzats portem vacunades més de 2.000 persones.

Salut està vacunant molts col·lectius de forma paral·lela. Per què no se'n finalitza algun de concret primer?

L'estratègia definida pel Govern ha estat aquesta, solapar diferents col·lectius perquè així guanyem efectivitat i també ens adaptem a cada tipus d e vacuna. Per exemple, les de Moderna i Pfizer no es pot moure i per això hem establert punts a hospitals i geriàtrics respectivament. En canvi, la d'AstraZeneca és més fàcil de transportar perquè es conserva més temps fora la nevera.

Per què hi ha dosis de determinades companyies per a col·lectius concrets?

Per les característiques de les vacunes, s'ha analitzat quina és la millor per a cada cas, i també hi ha influenciat el calendari en el subministrament. Per exemple, el vaccí d'AstraZeneca està indicada per a persones de 18 a 55 anys. Així que automàticament quedava descartada per a vacunar entorns residencials.

Girona disposa de tots els recursos necessaris per a un desplegament tan alt? Hi ha suficients voluntaris?

Els professionals de la salut tenen una llarga experiència de vacunació. Només amb la campanya de la grip, a Girona vacunem cada any més de 100.000 persones en un parell de mesos. Si arriben les vacunes amb normalitat i sense les irregularitats que hem estat patint, estic convençut que es podrà complir amb les expectatives plantejades, de tenir vacunat el 70% de la població a l'estiu

Professionals de la sanitat privada han mostrat malestar pel retard de les dosis. S'està resolent la situació?

Sí, aquesta setmana a la Regió Sanitària de Girona hem rebut les primeres dosis de Moderna, que destinem a cobrir els professionals de la sanitat que encara no s'havien vacunat i entre els quals hi ha inclosos els treballadors de la xarxa d'hospitals privats. El retard en l'entrega de les farmacèutiques va ser un entrebanc que ens va obligar a organitzar-nos.

Tècnics ortopèdics discrepen amb els criteris de Salut perquè no se'ls està vacunant. No són un col·lectiu essencial?

El pla de vacunació recull els professionals prioritzats que des del 9 de febrer poden rebre la vacuna d'AstraZeneca, però és un pla en transformació que progressivament s'anirà ampliant entre la ciutadania. Totes les aportacions són benvingudes i es tindran en compte. No deixarem ningú enrere.

S'han trobat amb personal reticent a vacunar-se?

La vacuna està tenint una alta acceptació entre els col·lectius recollits en el pla de vacunació i es vacunaran totes les persones que manifestin la voluntat de fer-ho. Pel que fa a les persones reticents, representen una part molt petita. També ens hem trobat gent que en un primer moment tenia dubtes que s'han acabat vacunant.

Tenen constància d'algun tipus de reacció a les vacunes?

Com succeeix amb tots els medicaments i vacunes, poden aparèixer efectes adversos, però fins ara no ens han comunicat problemes greus de salut. Tots els que han anat sortint estaven descrits. Els més freqüents són dolor al lloc de la injecció, sensació de cansament i mal de cap que perduren entre 24 i 48 hores.

Què ha suposat per a les residències gironines l'administració de segones dosis?

La campanya de vacunació va ser la llum al final del túnel i tant els professionals com els residents ho van rebre amb molta esperança. Amb la fase avançada i la millora de dades de contagi, podem flexibilitzar els protocols.

Si una persona ha rebut les dues dosis, pot donar positiu?

L'eficàcia de les vacunes de Pfizer és del 95% i el màxim grau d'immunitat s'assoleix al cap d'una setmana aproximadament. Si durant aquest interval es produeix un contagi, podria ser que la persona donés positiu. I pel que s'està veient quan passa, els positius són asimptomàtics o tenen símptomes lleus.