Una plataforma d'empresaris reclama indemnitzacions al Govern espanyol

La Plataforma d'Empresaris Afectats per la Covid-19 (PEACovid-19), constituïda al març del 2020 com una corporació jurídica en defensa dels interessos de l'empresariat, reclama a l'Estat indemnitzacions per danys i perjudicis derivats d'una «gestió anormal» de la pandèmia.

Segons explica el portaveu de l'entitat, Javier Candela, el principal objectiu de la plataforma és «compensar les mesures adoptades pel Govern a partir del primer estat d'alarma», que considera «contradictòries, incoherents, restrictives i penalitzadores» per als negocis.

L'entitat va presentar el desembre de 2020 una reclamació de responsabilitat patrimonial per via administrativa, amb la finalitat de «recuperar la despesa soferta i els beneficis mitjans perduts» de les empreses, així com «contribuir a la regeneració del teixit empresarial».

Per calcular el còmput del «lucre cessant», valorat en més de 200 milions d'euros per la plataforma, les empreses adherides han hagut d'elaborar un informe pericial econòmic basat en una comparativa d'exercicis anteriors. Si el Govern central no respon a la reclamació en els pròxims sis mesos, es decretaria el silenci administratiu i la plataforma presentaria «l'endemà« una demanda, ja redactada, davant el Tribunal Suprem.

«L'equip jurídic ha estat treballant en la demanda durant un any per elevar les probabilitats d'èxit, fins al punt que ja està pels 350 folis, 500 si expliquem els annexos», afegeix Candela.

Candela, propietari d'una empresa distribuïdora de begudes, va buscar «empara institucional» fins que va conèixer l'advocat i fundador de la plataforma Juli Prat, que «va començar a treballar en la demanda el 10 de gener» perquè creu que el confinament va infringir múltiples lleis.