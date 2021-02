Augmenten els ingressos per COVID-19 tot i que baixen els crítics

Els hospitals de les comarques gironines van notificar ahir un augment d'ingressos de pacients amb coronavirus. N'hi va haver 8 de nous, de manera que ara mateix hi ha 241 persones ingressades en planta a la regió sanitària de Girona, segons les dades del Departament de Salut. En canvi, van baixar el nombre de pacients en estat crític a les UCIs, que ahir eren 49, 6 menys que el dia anterior.

El nombre de nous contagis també va disminuir respecte al dia anterior. En el balanç d'ahir es van sumar 107 nous positius, que suposen una reducció del 59,32% respecte al dissabte, quan s'havien detectat un total de 263 nous positius. Amb aquests, el total acumulat des que el virus va arribar a les comarques gironines fa gairebé un any és ja de 57.732 persones contagiades. També es van notificar 2 noves defuncions a causa de la covid-19, que sumades a les acumulades fan un total de 1.861 víctimes mortals de la pandèmia a les comarques gironines. D'aquestes, més d'un miler - 1.006 - han tingut lloc en un centre hospitalari o sociosanitari, 277 han estat en residències per a gent gran, 176 han estat al domicili i 402 no estan classificades per falta d'informació.

Els indicadors que indiquen l'estat de la pandèmia segueixen a la baixa, seguint la tendència de les darreres setmanes. El risc de rebrot es troba en 333 punts, 11 menys que el dia anterior. La setmana passada se situava en 432 punts. La velocitat de propagació (Rt) es manté en 0,88 punts, també per sota de les dades de la setmana anterior, quan estava en 0,95. També baixa la incidència acumulada a 14 dies, que ahir es trobava en 383,81, mentre que la setmana passada estava en 458,83 punts.

Milloren les dades a Catalunya

També van a la baixa els indicadors a Catalunya. El risc de rebrot va marcar ahir 300 punts, 19 menys que el dia anterior i el nivell més baix des del 14 de desembre. La velocitat de propagació es va mantenir en 0,81 punts, i la incidència acumulada a 14 dies també es va reduir i va passar de 406,56 a 384,12.

Pel que fa a contagis, se'n van detectar 1.338 de nous, de manera que el total acumulat és de 534.676 des de l'inici de la pandèmia. També es van notificar 43 noves defuncions, de manera que el total és de 20.176 persones mortes pel coronavirus a Catalunya. Igual que a Girona, també van augmentar el nombre de pacients ingressats en planta a la resta dels hospitals catalans. Hi ha 2.290 persones ingressades per covid-19, 68 més que el dia anterior. Pel que fa als crítics, però, les xifres van a la baixa, i hi ha 638 persones a l'UCI, 13 menys que el dia anterior.

Per municipis, Olot és la localitat amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 1.449 punts. Alhora, també està en primera posició en incidència acumulada, amb 1.497 punts. Puigcerdà en canvi, és el municipi català amb la Rt més alta, amb 2,58.