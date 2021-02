MIFAS va tancar la integració laboral de 312 persones el 2020

La covid-19 va marcar l'any 2020 a tots els nivells. Més enllà de la crisi sanitària que encara perdura, els efectes socioeconòmics es perllongaran durant molt temps en territoris com Girona, on el sector serveis té un pes més important. I, com passa sempre amb les crisis, els col·lectius més vulnerables han pagat una factura més alta. Un d'aquests és el de les persones amb discapacitat física que, des de fa molts anys, té en la Fundació MIFAS el seu principal suport a la província. Al llarg del 2020, el servei d'integració laboral de l'entitat gironina va aconseguir la integració laboral de 312 persones amb discapacitat laboral, que són un 20% menys que en l'any anterior però una xifra destacable en temps de pandèmia. El vint per cent menys d'inclusions laborals de MIFAS és un decreixement menor al que, segons la Fundació Adecco, es va donar en el conjunt de la contractació de persones amb discapacitats, no només física, es va donar en el conjunt de Catalunya que va ser del 34%.

Des de la Fundació MIFAS expliquen que durant l'any passat, tot i que va hi va haver set setmanes que el confinament va obligar a tancar el servei presencial, el seu servei d'integració laboral va fer «1.375 atencions presencials, a 680 persones i 9.889 atencions telefòniques o virtuals a totes les persones inscrites a la borsa». En aquesta borsa hi havien apuntades 1.126 persones, de les quals 312 van aconseguir trobar una feina (193 a l'empresa ordinària i 119 en treball protegit). Les 312 persones que van trobar feina gràcies a MIFAS van cobrir un 78% de les places que els tècnics de la fundació van aconseguir gestionar després de posar-se en contacte amb 382 empreses diferents. L'equip de MIFAS es posa en contacte amb aquestes empreses i, a banda de captar possibles ofertes per a les persones que estan inscrites a la seva borsa, també «ofereix assessorament en el compliment de la Llei General de la Discapacitat, en la gestió de mesures alternatives i en la informació sobre avantatges i incentius econòmics per a la contractació de persones amb discapacitat».

Més enllà de la integració laboral d'aquestes 312 persones, el servei d'integració laboral de la Fundació MIFAS també va organitzar «22 accions formatives en dos formats, presencials i online, on van participar 149 persones» que tenien com a objectiu «millorar les oportunitats laborals i les competències de les persones participants treballant competències i habilitats com el treball en equip, l'empatia, la puntualitat, la responsabilitat i el compromís».