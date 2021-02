El Pla de Transformació Digital de Lloret avança amb la primera sessió presencial

Una vintena de professionals turístics de Lloret de Mar que es troben inscrits en el Pla de transformació digital de la destinació van participar dijous al matí en un taller de creació de material audiovisual. Es tracta de la primera acció presencial que es fa dins el marc d'aquest Pla que va començar el mes d'octubre passat i que s'allargarà fins a finals del mes de març. Així, tres grups de treball, dirigits per professionals de l'empresa d'innovació turística GrowTur, van realitzar un taller pràctic de creació de contingut digital per promocionar la destinació turística i els establiments participants. Els punts escollits per al taller han estat l'Ajuntament, l'església de Sant Romà, la platja i el castell d'en Plaja, on s'han anat aplicant tècniques per crear un contingut de qualitat que servirà per promocionar la destinació de cara a la nova temporada turística.