Alerta per fort onatge al Baix Empordà i a la Selva

La costa de Sant Feliu de Guíxols, un punt on ja hi ha molt moviment marítim

La costa de Sant Feliu de Guíxols, un punt on ja hi ha molt moviment marítim - Nacho García

El Servei Meteorològic de Catalunya té activa una alerta per fort onatge a la costa del Baix Empordà i la Selva.





Avui es preveuen onades superiors als 2,5 metres a les comarques del Baix Empordà, Selva i Maresme fins al vespre. Precaució.



Prealerta #PROCICAT onatge #ProteccioCivil pic.twitter.com/1PzJSfu3FO — Protecció civil (@emergenciescat) February 16, 2021

. L'avís també es fa extensiu a la costa del Maresme.Una mostra d'aquest moviment marítim és el pic que ja s'ha detectat aquest matí a la boia de Ports de l'Estat que està ubicada a mar endins davant del cap de Begur. A les deu del matí, s'hi ha registrat un pic de fins aEn aquestes zones on aquest matí ja hi hatambé hi bufa vent intens.A l'estació de Castell-Platja d'Aro, s'hi ha registrat una ratxa màxima de gairebé 38 quilòmetres per hora.Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla sobre onatge i demana precaució en aquestes zones amb temporal marítim.