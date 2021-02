Un home de 95 anys passa la nit al ras a Fontcoberta i el troben sa i estalvi

Un home de 95 anys que va desaparèixer aquest cap de setmana a Banyoles va poder ser localitzar ahir al matí a Fontcoberta. L'home es trobava dèbil i amb clars símptomes d'hipotèrmia després d'haver passat una nit al ras. Per aquest motiu, després de fer-ne una valoració, els serveis mèdics del SEM van decidir evacuar-lo a l'hospital Josep Trueta per fer valorar-ne el seu estat.

Voluntaris de Protecció Civil van ser els efectius que van localitzar el desaparegut. Va ser cap ahir, quan passaven 20 minuts de les deu del matí, a prop d'un camí de la zona de Can Ginesta d'aquest municipi, concretament entre Puigpalter i Figueroles.

Posteriorment, tots els membres del dispositiu d'emergència van traslladar-se fins al seu parador per avaluar-ne l'estat i confirmar que era ell. L'home, segons els Bombers, presentava símptomes d'hipotèrmia i estava dèbil però conscient malgrat haver passat la nit al ras.

En aquesta recerca, que es va engegar diumenge al voltant de les tres de la tarda, hi van participar nombrosos voluntaris així com Bombers, Mossos i Policia Local de Banyoles. De fet, ahir al matí el dispositiu es va reforçar per tal de poder localitzar l'home de 95 anys. Hi van participar 17 dotacions dels Bombers que van activar el Grup Caní de Recerca i els especialistes del Grae, també Mossos, Policia Local i Voluntaris de Protecció Civil. Una recerca que a mig matí va donar els seus fruits i va acabar amb bones notícies amb la localització de l'home desaparegut.

114 recerques de perduts

Els Bombers de la Generalitat entre van realitzar durant l'any passat fins a 114 recerques de persones perdudes a les comarques gironines, segones les dades provisionals de serveis de salvament al medi natural. D'aquestes, a la comarca del Pla de l'Estany, només en van haver de realitzar dues. En canvi, el Ripollès i la Selva van ser les dues àrees on els Bombers van haver de fer més sortides, 31 i 22 respectivament. El Ripollès també és l'àrea on el cos de rescat fa més serveis de muntanya, amb 58 salvaments durant l'any 2020.