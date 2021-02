Olot finalitza la segona fase de reordenació dels horts urbans del Montsacopa

L'Ajuntament d'Olot ha fet un pas més per finalitzar la reordenació dels horts urbans del volcà Montsacopa. Un cop acabats els treballs de la primera fase del projecte, ara s'ha portat a terme una nova actuació que ha suposat la millora de 17.500 metres quadrats d'aquest espai, situats entre el camí del viacrucis i el que puja a l'ermita. En la primera actuació, s'havia aconseguit desbrossar espais, netejar vegetació, retirar materials que s'hi havien anat acumulant els darrers anys, instal·lar la xarxa de rec soterrada i onze aixetes, a més d'establir una estètica unificada pel que fa a les tanques i el mobiliari d'aquest espai.

Al llarg d'aquesta segona fase d'actuacions s'ha aconseguit millorar els accessos i camins als horts, netejar coberts i andròmines, desbrossar la zona de vegetació al·lòctona, establint les guies d'ús i d'utilització dels horts del volcà Montsacopa, les plantes de conreu que s'hi podran cultivar – prioritzant les verdures i fruites de varietats locals- així com definir la nova configuració i ubicació dels armaris d'eines dels hortolans, ampliant la xarxa de rec amb sis noves aixetes. Els treballs d'aquesta segona fase també han permès adequar tota la xarxa de caminets i senders de la zona nord-est i sud que donen accés als camps, ampliant-los fins a un màxim d'1,50 m d'ample per poder-hi accedir fàcilment amb motocultors amb remolcs i extreure la producció dels horts.

Al mateix temps, s'han adaptat els senders a l'ampliació de la xarxa d'aigua de reg soterrada. En total, en aquests treballs s'ha aconseguit retirar 250 metres cúbics de residus varis i netejar més de 170 metres quadrats de superfície pel que fa a coberts i extracció d'andròmines.

Espai ecològic d'ús públic

Paral·lelament, de manera consensuada entre propietaris i usuaris, s'ha acordat que les noves hortes del volcà Montsacopa siguin espai ecològic d'ús públic amb estratègies, usos i hàbits sostenibles. Per això, s'ha establert la prohibició d'ús de fertilitzants, plaguicides, fungicides químics com tampoc es podran utilitzar herbicides químics. Tampoc estarà permès deixar-hi créixer arbres que no siguin fruiters o instal·lar hivernacles més enllà del material necessari per a petits planters. D'altra banda, es vol que els horts puguin servir per a la investigació en treballs científics tutelats pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Les actuacions, que inclouen la finalització d'una tanca perimetral, han tingut un cost de 41.000 euros, 29.000 dels quals s'han finançat amb una línia d'ajuts del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, ens impulsor del projecte, conjuntament amb l'Ajuntament.