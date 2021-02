Cau una xarxa de «mules bancàries» que ha estafat 292.000 € en tres mesos

La Policia Nacional ha desmantellat una banda de «mules bancàries» que ha estafat més de 292.000 euros en tres mesos a la província de Girona. L'operació s'ha saldat amb la detenció de 27 persones, de les quals 23 s'encarregaven de rebre els diners de 14 enganys -és a dir, actuaven com a mules- i les altres quatre formaven part de l'organització.

La major part dels detinguts són joves d'entre 18 i 25 anys, que van ser captats per algú del seu entorn, o bé a través de xarxes socials, mitjançant promeses de treballs o oportunitats per guanyar molts diners en poc temps i poc esforç. Per cometre els enganys, aconseguien accedir als comptes bancaris de les víctimes a través de telèfon mòbil -clonaven les targetes PIN- i l'accés en línia per desviar els diners a comptes controlats per l'organització.

Durant l'any 2020 la Policia Nacional ha efectuat 22 intervencions a Girona per casos d'estafes phising bancari i SIM swapping. Aquest últim és com es coneix l'estafa que cometia l'organització criminal desarticulada.

Investigació de quatre mesos

Aquesta banda va estar operant a Girona entre els mesos de juny i setembre. Segons la policia, l'operació policial ha pogut acabar amb la banda, amb 27 persones detingudes. Quatre d'elles s'encarregaven de la captació de les mules bancàries i tenien un paper superior. La investigació va començar l'octubre de l'any passat i ha finalitzat a finals de gener amb la detenció dels implicats. Tots ells són veïns de sis localitats de la província de Girona.

Buidatge de comptes

La Policia Nacional alerta que aquest tipus d'estafa -SIM swapping- ha experimentat un notable auge en els últims temps i permet als ciberdelinqüents sostreure grans quantitats de diners. El que la diferencia d'altres estafes bancàries és l'alt impacte econòmic que pateixen els perjudicats, ja que poden veure com tots els seus estalvis s'han esvaït i, a vegades, els autors han contractat al seu nom diversos préstecs i retirat el capital, quedant així el deute pendent de pagament.

Els membres de l'organització aconsegueixen les credencials i contrasenyes per accedir a la banca en línia dels seus objectius, d'on obtenen les dades de client, especialment el número de telèfon associat al compte.

Actualment, la major part de les operacions de banca telemàtica requereixen un mecanisme de verificació secundari, per efectuar una transacció, que permet comprovar que és el client qui ordena les transferències. En aquest pas, el número de telèfon és essencial. Per aquest motiu, els cibercriminals després de comprovar la informació del compte i el telèfon vinculat, utilitzen les dades per fer un duplicat de la targeta SIM. Quan la tenen, poden buidar el compte bancari.

Mules de diners

L'execució d'aquest tipus d'estafes és pròpia d'organitzacions criminals molt especialitzades, que segons la Policia Nacional compten amb l'estructura i els mitjans per acumular grans quantitats de diners en un breu termini de temps. Perquè les sumes sostretes arribin a les seves mans, resulta fonamental la participació de persones que rebin els diners i l'hi facin arribar als responsables. Aquest és el paper de les mules.

La Policia Nacional recorda que, en la major part dels casos, es pot evitar ser víctima d'una estafa bancària mantenint en un lloc segur les dades personals i contrasenyes amb què operem. Recorden també que les formes més habituals dels ciberdelinqüents per obtenir-les són a través de de phising, webs fraudulentes, entre d'altres.