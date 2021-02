Una desena de guàrdies civils va rebre dosis sobrants a la Comunitat Valenciana

Almenys una desena de guàrdies civils, entre ells un tinent, tots ells destinats a municipis pertanyents a l'àrea de salut de Dénia, van rebre la vacuna a finals de desembre durant els primers dies de campanya tot i no formar part dels col·lectius inicials -ancians de residències i sanitaris. En tots els casos, van acceptar la primera dosi a proposta del responsable mèdic que les distribuïa, i que els va convidar a ser immunitzats per no desaprofitar les restes dels vials després d'haver punxat els residents dels centres de gent gran.

I no van ser els únics. Hi va haver més casos en les àrees de salut de Benidorm i de Torrevella. En tots els casos, es tractava dels agents que formaven part de les patrulles que custodiaven les vacunes des del centre de recepció a les diferents residències de gent gran.

Dosis sobrants

Fonts coneixedores dels fets han explicat que els agents «van ser convidats a vacunar-se pels metges sota l'argument que, si no, les dosis sobrant es desaprofitaven, perquè ja havien estat descongelats i havien cobert la quota diària de residents immunitzats». Tots els casos es van produir en els primers dies en què va començar la campanya d'immunització en la Comunitat Valenciana, quan el protocol estava definit amb traç gruixut i eren els caps d'àrea de Sanitat i els sanitaris encarregats d'administrar-qui havien improvisar amb aquesta famosa sisena dosi de cada vial.

De fet, els vuit guàrdies i el tinent, responsable a més del protocol de vigilància i custòdia del fàrmac de Pfizer a l'àrea de Dénia, van rebre la primera dosi en un centre de gent gran determinat, però van acudir a buscar la segona «on els deien des de Sanitat». L'alerta sobre aquestes vacunacions extres dins de la Guàrdia Civil va saltar en els primers dies de gener.