Dos de cada deu infectats a la Garrotxa tenen menys de quinze anys

Els efectes de la variant britànica s'han fet notar especialment als centres educatius de la Garrotxa, on des de fa setmanes el contagi està creixent de forma considerable. És per això que, des de fa gairebé dues setmanes, Salut i Educació van emprendre un cribratge massiu a la majoria de centres d'Olot per tal de tallar el contagi entre asimptomàtics. Una dada que evidencia aquest creixement del contagi entre els més joves és que dels 1.561 casos diagnosticats de covid-19 que s'han detectat a la Garrotxa en els últims 30 dies, un 23% (357) han estat persones de menys de quinze anys, segons va avançar ahir Ràdio Olot.

Des de l'inici de la pandèmia aquest col·lectiu no havia tingut un percentatge tan elevat. El mes de desembre, els més joves van significar el 8% del total de contagis, i al novembre, el 14%. Que els infants es contagien més és un fet que s'ha pogut constatar en aquesta tercera onada a la Garrotxa.

D'altra banda, tot i que el nombre d'hospitalitzats a l'hospital d'Olot és molt elevat i supera el pic de la segona onada, no s'han detectat ingressos de pacients amb aquesta franja d'edat. Tot i així, el director mèdic de l'hospital, Jaume Heredia, explicava dilluns a aquest diari que la mitjana d'edat dels pacients havia baixat i ja se situa per sota dels 75 anys. També va destacar que «probablement» la variant britànica ha sigut la principal causa d'aquest creixement de casos. I és que «s'estan produint tres o quatre ingressos per dia, quan abans n'hi havia un cada tres dies aproximadament», va alertar. Malgrat tot, l'hospital encara té capacitat per atendre més pacients amb coronavirus i, de moment, només estan endarrerint algunes intervencions no urgents que requereixen ingrés. «La situació està controlada», va afirmar.