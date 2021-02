Moderna redueix a la meitat les dosis de la pròxima entrega a Espanya

La companyia Moderna lliurarà a Espanya al voltant de 200.000 dosis de la seva vacuna contra la covid, fet que suposa la meitat de les que en principi havia de rebre aquesta setmana si bé aquesta reducció, que afecta tota la UE, es veurà compensada al mes de març. Així ho van assegurar ahir fonts del Ministeri de Sanitat, que van indicar que aquesta reducció afectarà la pròxima remesa i així es va comunicar a les comunitats autònomes perquè ho tinguin en compte en els seus calendaris de vacunació sobretot per a les segones dosis. No obstant això, les mateixes fonts van precisar, pel que fa a les segones dosis, que no hi haurà problema perquè es pot esperar a rebre-la més de quatre setmanes després de la primera punxada i com al març arribaran dosis de més, es compensarà la reducció.

Ja alguna comunitat autònoma com al País Basc va manifestar la setmana passada que el departament que dirigeix ?Carolina Darias els havia informat d'una reducció de les dosis de Moderna a les pròximes entregues.

La Comissió Europea no ha volgut concretar quantes dosis menys rebran els països de la Unió Europea aquest febrer de la companyia nord-americana. L'executiu europeu ha comprat 160 milions de dosi a Moderna pel 2021, però no ha desglossat els compromisos de la farmacèutica per a cada trimestre. Els problemes de distribució d'aquesta farmacèutica se sumen als de les dues altres que, ara mateix, subministren una vacuna contra la covid-19 al mercat europeu.

Altres afectacions

Pfizer i Biontech també van retardar les seves entregues a la UE a finals de gener, però ja han recuperat el ritme de distribució. Per la seva banda, AstraZeneca va retallar un 60% les vacunes d'Oxford promeses a la UE per al primer trimestre de l'any, si bé assegura que augmentarà les entregues a partir de l'abril.

Catalunya també es veurà afectada pels canvis en la distribució de Moderna i les 50.000 dosis que s'esperaven per aquesta setmana arribaran amb retard, segons el Govern. Des del Ministeri de Sanitat asseguren que la reducció serà de «gairebé la meitat» de les dosis previstes per aquesta setmana i que ja han traslladat aquesta informació a les autonomies per tal que es puguin reorganitzar.