El personal educatiu de fins a 55 anys començarà a vacunar-se aquesta setmana

Tot el personal educatiu de fins a 55 anys començarà a rebre la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 aquesta setmana, segons va informar el Departament de Salut. Tots ells rebran un SMS i podran apuntar-se des d'avui a una pàgina web perquè se'ls administri la vacuna d'AstraZeneca en algun dels 37 centres de vacunació i en les franges establertes. Aquest col·lectiu s'afegeix a d'altres que ja l'estan rebent, com ara els farmacèutics, els funcionaris de presons o els cossos de seguretat i emergències. A finals de setmana començarà també la vacunació de persones de més de 80 anys que no viuen en residències i grans dependents.

Nou decret d'organització

D'altra banda, el Govern ha aprovat un conjunt de mesures organitzatives per executar l'estratègia de vacunació contra la covid-19. Aquesta estratègia és la que determina els col·lectius a vacunar en cada moment així com l'organització i l'operativa vacunal a seguir en cada cas. Entre altres punts, el decret estableix l'obligació de facilitar al Departament de Salut les dades necessàries per identificar i contactar les persones integrants de cada grup de vacunació. Es tracta de dades identificatives, de contacte, d'edat, de caràcter professional o de salut. Aquesta informació s'integrarà al tractament «Registre de vacunació de Catalunya».

El decret també modifica i actualitza alguns aspectes del sistema de pagament excepcional establert arran de la pandèmia de la covid-19.

Vacunació als comarcals

Finalment, els hospitals comarcals del sistema sanitari públic de Catalunya (SISCAT) de la Regió Sanitària de Girona han començat a vacunar els metges, infermeres i odontòlegs que exerceixen al sector privat, ja sigui en consultes privades com en centres mèdics. Els hospitals Josep Trueta de Girona i Sant Jaume de Calella van iniciar la vacunació de sanitaris de la xarxa d'hospitals privats la setmana passada i ara s'estendrà també a la resta de comarques de la Regió Sanitària de Girona. Ahir va començar l'hospital de Campdevànol i s'hi afegiran els hospitals de Figueres, Olot i Palamós a partir d'avui.