El risc de rebrot a Girona es redueix a la meitat en un mes

Des de fa setmanes, les dades epidemiològiques estan disminuint lentament, tot i que amb alts i baixos, perquè les xifres de morts i d'ingressats greus són les que costen més de baixar. Malgrat tot, hi ha dues xifres que des de fa un mes estan experimentant un descens considerable: el risc de rebrot i la velocitat de propagació del virus, és a dir, els principals indicadors de contagi que avaluen la predicció de nous casos. Depenent d'aquestes dades, el contagi anirà a l'alça o contràriament a la baixa, fet que es repercutirà en el nombre de casos, ingressats i defuncions, progressivament.

Concretament, tal com mostra el gràfic, el risc de rebrot s'ha reduït a més de la meitat en un mes i ja se situa en un valor similar al de principis de desembre, abans que es comencessin a notar els efectes del pont de la Puríssima, a cavall entre la segona i la tercera onada. El 12 de gener la xifra era de 674 punts i, segons la darrera actualització, és de 311. Cal tenir present que les dades sempre es publiquen amb uns dies retard i l'última actualització correspon al 12 de febrer.

En definitiva, tot i que el descens del risc de rebrot en aquesta tercera onada és més lent que el de la segona i la primera, la tendència a la baixa està més que consolidada. Faltarà veure els possibles efectes de les variants del coronavirus i si el dia de les eleccions causarà algun repunt de casos.

L'altre indicador de contagi, la velocitat de reproducció del virus, també ha experimentat una forta davallada. Segons la darrera actualització, la taxa és de 0,89, quan fa un mes estava per sobre d'1. Segons les autoritats sanitàries, per tal de mantenir la pandèmia sota control és recomanable que aquest paràmetre estigui per sota d'1, és a dir, que cada cent infectats en contagïin menys de cent de mitjana.

Situació a Girona i Catalunya

Respecte a les dades epidemiològiques registrades ahir, la xifra de casos va pujar de forma destacada respecte al dia anterior, tot i que cal tenir en compte que els dilluns se solen notificar menys positius perquè es fan menys proves al llarg del cap de setmana.

Com a bona notícia, Salut va notificar menys defuncions que altres dies i, a l'altra cara de la moneda hi ha els hospitalitzats. Els crítics van tornar a augmentar i a superar la cinquantena.

A Catalunya, La velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, va créixer una centèsima, fins a 0,82, mentre que el risc de rebrot va baixar a 275, 8 punts menys que dilluns, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies també es va reduir i va passar de 361,94 a 344,9. Es van declarar 1.609 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 498.489. El 4,32% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També es va informar de 47 noves morts i el total és de 20.261. Ahir hi havia 2.323 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals, 36 menys, i 639 a l'UCI, set més. Els vacunats amb la primera dosi són 248.531 (+7.881) i 171.374 amb la segona (+3.359).

Quatre morts a Celrà

D'altra banda, segons va avançar ACN, el brot del geriàtric Sant Jordi de Celrà ha afectat 28 dels 29 residents que té i s'han produït quatre morts. Només un usuari ha quedat lliure de contagi i ara està a l'espera dels resultats d'una PCR que es va fer aquest dilluns per confirmar si es manté negatiu. Pel que fa als treballadors, hi ha quinze persones afectades. El centre ja fa uns dies que va començar la fase de desaïllament i ja hi ha 21 usuaris recuperats, només en queden dos de positius que segueixen aïllats. El brot es va detectar el 24 de gener, després que un treballador donés positiu en un cribratge rutinari que es fa setmanalment al personal de residències. A partir d'aquí es va fer un segon cribratge a tots els residents i treballadors.

En les primeres proves, es van detectar dotze usuaris contagiats i tres treballadors més que l'inicial. El virus, però, es va anar estenent de forma progressiva entre residents i treballadors i poc a poc es van detectar nous casos. Finalment, el brot ha acabat afectant gairebé tots els residents i ha provocat quatre morts.

El geriàtric ja havia rebut la primera dosi de la vacuna quan va sorgir el brot, és per això que el passat 10 de febrer els equips de vacunació s'hi van desplaçar per administrar la segona dosi de la vacuna contra la covid-19 als residents ja recuperats fins aleshores i progressivament es completarà la vacunació a la resta d'usuaris i treballadors de la residència.