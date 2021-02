Antifrau investiga el contracte a Ferrovial per si hi ha un destí «il·legal de fons públics»

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha iniciat les «actuacions d'investigació» del contracte del Departament de Salut a l'empresa Ferroser, una filial de Ferrovial, perquè fes el seguiment de positius de covid-19 mitjançant el telèfon 061 per possible «destinació il·legal de fons públics». Qui va interposar la denúncia cap a la conselleria que encapçalava Alba Vergés (ERC) va ser el propietari d'una establiment de restauració de Girona després d'observar possibles irregularitats.

Antifrau concreta que després de rebre, el 10 de desembre, la denúncia relativa «a presumptes irregularitats comeses en matèria de contractació per part del Departament de Salut», el director de l'oficina va resoldre iniciar actuació d'avaluació prèvia de versemblança sobre els fets comunicats». Ara, exposa que com a conseqüència d'aquella avaluació ha resolt «iniciar actuacions d'investigació» pel possible «incompliment de la normativa de contractació en l'adjudicació del contracte del servei de seguiment de contactes positius mitjançant scouts a l'empresa Ferroser».

El responsable del restaurant L'Arest, Albert Caupena, va interposar la denúncia assenyalant que l'empresa va ser «contractada amb un pressupost de més de 17 milions d'euros» amb personal «no qualificat i sense experiència mèdica». En aquest sentit, sostenia que el gestor és Roger Junqueras, germà del líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. També s'exposava que el contracte s'havia «renovat» per una suma de «10,5 milions d'euros». A partir d'això, considerava Vergés culpable d'atorgar de forma «directe i sense concurs públic» aquests contractes. Així, exposava que l'ordre del tancament del sector de la restauració, considerant que eren gairebé «els únics culpables dels elevats índexs de contagis», es feia d'acord amb uns indicadors proporcionats per «empreses amb interessos econòmics en el cas».

En la notificació d'Antifrau de l'inici de les actuacions d'investigació a la qual ha tingut accés Diari de Girona, s'indica que «els fets denunciats i de l'anàlisi dels mateixos s'ha pogut deduir un possible cas concret d'ús o destinació il·legal de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflictes d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic».

Tot i això, des d'Antifrau també es deixa clar que l'inici de l'investigació dels fets denunciats «no prejutja els mateixos ni implica cap posicionament inicial de l'Oficina Antifrau al respecte».

Albert Caupena ha declarat a aquest diari que «el Departament de Salut ha intentat fer la vida impossible als restauradors» i que ara ell intentarà «fer la vida impossible als responsables del Departament que els estan arruïnant». Aquest establiment, especialitzat en pollastre a l'ast, es va popularitzar quan va penjar cartells on assegurava que no deixava entrar polítics al seu local i els comparava amb els xoriços i els porcs. En una entrevista posterior, va explicar que havia fet fora un diputat de Ciutadans.