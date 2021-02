Arrenquen les vacunacions a professors a Girona amb un ritme d'unes 250 vacunes al dia a la capital

Els professors i mestres gironins han començat a vacunar-se contra la covid-19. El dimecres ja van passar els primers docents pel campus de Salut de la Universitat de Girona (UdG) i aquest dijous han augmentat l'activitat de vacunació assolint unes 45 vacunes per cada hora, amb 250 injeccions que s'administren cada dia en el cas de la ciutat de Girona. Les vacunes que se'ls administra són de la companyia AstraZeneca, igual que cossos d'emergències i altres col·lectius sanitaris com ara fisioterapeutes. De fet, no tots els que es vacunen actualment són professors, perquè encara hi ha gent d'altres col·lectius prioritaris que no han rebut la primera dosi. Les vacunes a docents gironins també s'administren a Blanes, Figueres i Olot.

La ciutat de Girona està administrant fins a 250 vacunes de la farmacèutica AstraZeneca cada dia a professors, mestres, cossos d'emergència i altres treballadors sanitaris. Des d'aquest dimecres els docents ja comencen a rebre la primera dosi del vaccí contra la covid-19, després que rebessin un missatge de text al mòbil oferint-los la possibilitat de rebre la injecció.

La directora adjunta d'atenció primària de Montilivi i Vila-roja, Eva Domínguez, ha explicat que amb la inclusió del personal docent a la campanya de vacunació han incrementat les dosis que s'administren cada dia. Si bé la setmana passada tenien una mitjana de 180 vacunes cada dia, actualment ja és de 250. "Estem a unes 45 injeccions cada hora", ha detallat Domínguez.

Aquesta capacitat podria augmentar de cara a la setmana vinent, a l'espera de noves dosis de la farmacèutica AstraZeneca. Per això, la directora adjunta ha avançat que han muntat "un dispositiu per abordar fins a 90 vacunacions per hora". Amb aquest augment de capacitat, el Departament de Salut preveu augmentar el nombre de persones que diàriament reben la primera dosi de la injecció.



No tots són docents

La segona, serà d'aquí a unes deu setmanes, tot i que la fórmula d'AstraZeneca permet administrar-la entre quatre i dotze setmanes després de rebre la primera dosi. De tota manera, de les 250 vacunes que es fan al dia, no totes són a mestres i professors. Encara s'estan administrant a fisioterapeutes, psicòlegs, podòlegs i altres col·lectius sanitaris, així com també treballadors dels cossos d'emergències, com ara policies locals, agents rurals o bombers.

Es tracta de persones "que la setmana passada tenien febre o pel motiu que sigui no podien venir", ha dit Domínguez. Per això se'ls ha citat per ara, conjuntament amb el personal docent. A part del Campus de Salut de la UdG, a la Regió Sanitària de Girona també s'administra la vacuna al Teatre Jardí de Figueres, al Casal Marià d'Olot i al Mas Borinot de Blanes.



Falta d'hores a Girona

La majoria dels mestres que avui han rebut la primera dosi de la vacuna expliquen que el procés ha estat "molt senzill". Al llarg del dimarts i dimecres van rebre un missatge de text al mòbil i des d'allà accedien a un formulari on demanaven hora per vacunar-se en alguna de les quatre seus gironines on s'administra el fàrmac. És el cas de Mercè Foradada o Jordi Planes, tots dos mestres que aquest dijous ja han rebut la primera dosi.

Mercè Foradada, però, ha assegurat que "molts companys" que no van apuntar-se de seguida a la llista "avui ja no trobaven hores a Girona" i això els ha obligat a haver-se de desplaçar fins a "Mataró o Sabadell". En el cas de Planas, ha afirmat que, de "casualitat", va demanar hora "de seguida" i no va tenir cap problema en apuntar-se aquest dijous a la tarda a Girona. A més ha assegurat que s'ha sorprès de no haver d'esperar-se "gens". "És ràpid i bo per tothom, com més aviat estiguem immunitzats, millor", ha afirmat.