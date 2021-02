Finalitza la remodelació de la Llotja del Tint

L'Ajuntament de Banyoles ha finalitzat les obres de rehabilitació de l'històric edifici de la Llotja del tint que acollirà la seu del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles. Els treballs s'han centrat especialment amb la remodelació total de la teulada que encara era d'uralita. També s'han canviat totes les obertures, renovat la il·luminació i s'ha instal·lat un sistema de climatització nou.

El primer pis de l'edifici acollirà les dependències del CEC amb una sala de treball i la biblioteca-arxiu de l'entitat mentre que la planta baixa serà una sala polivalent per fer-hi conferències o actes públics. Fins ara el Centre d'Estudis Comarcals tenia la seu al Museu Arqueològic de Banyoles i el trasllat a la Llotja del Tint permetrà ampliar les dependències del museu que aquest any iniciarà la darrera fase de remodelació i ampliació de les seves instal·lacions. Roser Masgrau, actual presidenta del CEC, va afirmar durant la presentació del nou espai remodelat que malgrat que els dol molt haver d'abandonar l'edifici de la Pia Almoina, afronten positivament el trasllat a la nova seu de la Llotja del Tint. Tot i això especifiquen que els falta una sala d'actes per les activitats i que la planta baixa no «els satisfà prou».

El Centre d'Estudis Comarcals té previst iniciar el trasllat del seu fons documental a finals d'aquest mes de febrer i confien instal·lar-s'hi definitivament a principis d'aquest estiu. Les obres de remodelació han suposat una inversió de 115.900 euros