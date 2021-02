La infecció entre els sanitaris es redueix un 80% per l'efecte de la vacuna

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va destacar ahir la bona resposta que està tenint la vacunació en sanitaris, i va posar com a exemple que entre aquest personal vacunat s'ha notat una reducció del 80% en la taxa d'infecció.

En el cas de les residències, el primer grup que va començar a rebre la vacuna, Argimon va celebrar que el 88,9% dels residents ja hagin rebut la primera dosi i que al 80,5% ja se'ls hagi administrat la segona. En el cas de professionals, el 70,9% han rebut la primera i el 60,5% la segona. Segons va apuntar, estan per sobre dels càlculs que esperaven i, per tant, va avançar que properament podran recuperar «una vida més plena». En aquest sentit, va explicar que la setmana que ve es preveu que es presenti un pla sectorial de residències on es pugui relaxar algunes de les mesures, encara que va demanar no abaixar la guàrdia.

Pla per als dependents

A banda del personal educatiu de menys de 55 anys, que es va començar a vacunar just ahir, Salut va informar que també es va iniciar la vacunació en persones grans dependents i qui en té cura. Un cop s'hagi encarrilat aquest grup i hi hagi suficients vacunes es continuarà amb les persones majors de 80 anys. Com que és un col·lectiu que implica una certa dificultat tècnica, van detallar que primer es contactarà amb les persones que cal vacunar i s'identificarà quines es poden traslladar als punts de vacunació i quines s'ha d'anar al seu domicili.

Un nou col·lectiu que també començarà la vacunació properament són els treballadors de serveis funeraris. Salut va detallar que ja en tenen el cens i va anunciar que la setmana vinent –sense detallar la data- s'iniciarà l'administració del vaccí. A més, Argimon va apuntar que els pacients amb trasplantaments també estan sent vacunats.

D'altra banda, Argimon va lamentar el retard en l'arribada de vacunes de Moderna anunciat el dilluns per Brussel·les, i va denunciar que també es rebran menys dosis de les previstes. Segons va detallar, estava previst rebre 60.000 dosis aquesta setmana, i al final en seran 32.000 que es rebran el cap de setmana del 27-28 de febrer o l'1 de març. També va lamentar que, en el cas del vaccí d'AstraZeneca, n'arribaran menys de les esperades –unes 60.000 de les 90.000 previstes-.

Col·lectius més vacunats

Respecte al percentatge de col·lectius de serveis essencials vacunats, en primer lloc hi ha els funcionaris de presons (77%), seguits dels dietistes i nutricionistes (74%), logopedes (70%) i podòlegs (68%). Entre els percentatges més baixos hi ha els agents rurals (3,1%), operadors i tècnics del 112 (3,49%), els protètics dentals (4%) i els veterinaris (6%).