Inicien les obres per rehabilitar la torre de rem de Banyoles

L'Ajuntament de Banyoles ha iniciat els treballs de rehabilitació de la torre situada al tram final del camp de regates de rem a l'Estany de Banyoles. Els treballs preveuen actuar en els pilars de l'estructura de la torre i els esglaons de fusta que amb el temps s'han anat deteriorant. També es canviaran algunes bigues del voladís que dona a l'estany i es refaran les tanques metàl·liques anti caiguda. A la part interior, es canviarà el paviment i els vidres. Finalment es farà un tractament especial a tots els elements de fusta així com una millora en el sistema de comunicacions.

Els treballs s'allargaran uns tres mesos i tenen un pressupost de 83.000 euros. La torre de rem, projectada pels arquitectes Josep Cargol i Ricard Turón, va ser construïda fa 15 anys i forma part de la zona d'arribada del camp de regates i que va entrar en ús per la celebració del Mundial de Rem del 2004. Fins avui s'ha anat utilitzant pels àrbitres per controlar les arribades en les competicions de rem i també és utilitzada per molta gent com un mirador privilegiat de l'estany de Banyoles.