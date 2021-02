L'alta incidència del contagi a la Garrotxa s'estén al Ripollès

L'elevat nombre de casos registrat a la Garrotxa les darreres setmanes, juntament amb l'increment dels indicadors de contagi, també han repercutit en un augment de positius al Ripollès, la comarca fronterera. De fet, la incidència de casos dels darrers catorze dies és la segona més elevada de la província de Girona, amb 385,18, tot i que la xifra està lluny de l'indicador de la Garrotxa, que supera els 1.000 casos. El risc de rebrot del Ripollès també se situa per sobre de la mitjana gironina tot i que ha anat baixant els darrers dies.

Malgrat tot, la tendència dels indicadors també s'estabilitza a la baixa i l'hospital de Campdevànol de moment no ha notat increment de la pressió assistencial, segons ha pogut saber aquest diari.

D'altra banda, a la Cerdanya hi ha alguns indicadors que estan remuntant considerablement. El més destacat és el paràmetre que avalua la velocitat de propagació del virus, que ja és el més elevat de Catalunya. Segons dades actualitzades ahir per part de Salut, el valor se situa en 2,36; això vol dir que cada 100 infectats en poden contagiar 236 de mitjana. Segons les autoritats sanitàries, si aquesta xifra se situa per sobre d'1, el contagi del coronavirus està descontrolat. De moment, el fet que aquest indicador sigui elevat no ha repercutit en l'augment de casos els darrers dies. Faltarà veure com evolucionen les dades epidemiològiques per determinar el possible augment de positius.

A l'altra cara de la moneda hi ha comarques com la Selva, amb un dels índexs de rebrot més baixos de Catalunya, tot i que encara es considera de risc alt, i també amb una de les taxes de propagació del virus més baixes, ja que se situa en un valor de 0,69.

Finalment, com a dada destacada, el Gironès és la cinquena comarca de Catalunya amb més defuncions acumulades la darrera setmana; després del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i Vallès Occidental.

Situació a Girona

D'altra banda, respecte a les dades epidemiològiques d'ahir, la Regió Sanitària de Girona va tornar a registrar una xifra alta de defuncions amb un total d'onze. Salut va notificar el mateix nombre de nous positius que el dia anterior (206). Respecte al nombre d'ingressats, ahir es va produir una davallada important. En total n'hi havia deu menys i, de crítics, dos menys.

Respecte a la situació del centre sociosanitari de Lloret de Mar, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva va informar ahir que el brot ha finalitzat i el centre, juntament amb la Residència Asil Nicolàs Font ja és considerat «verd» per part del Departament de Salut. El brot va causar nou positius entre els usuaris i no va causar cap mort.