Xocar a 25 km/h amb patinet causa lesions greus a xofers i vianants

Els patinets elèctrics s'han convertit en vehicles molt populars i en moltes poblacions, sobretot a les ciutats, són un mitjà de transport que permet una mobilitat ràpida, no cal cap permís per conduir-los i a més, la despesa alhora d'adquirir-los no és tan alta com d'altres vehicles motoritzats.

Això ha fet que la seva proliferació sigui imparable i que s'hagi hagut de fer una regulació per part de la Direcció General de Trànsit (DGT). Una normativa però que és vigent des de principis d'any i que no ha impedit que s'hagin produït accidents de trànsit. A les comarques gironines hi ha hagut diversos sinistres i, de fet, el dia 1 de febrer 2020 es va produir el primer accident mortal d'un usuari de patinet elèctric a les comarques gironines.

Un home de 35 anys de Lloret de Mar va patir un accident de trànsit al nucli urbà mentre circulava amb el patinet i va caure per causes que s'investiguen. L'home va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta i al cap de tres dies no va poder superar les ferides de la caiguda i va morir. L'home no portava casc en el moment del sinistre viari.

Aquest accident juntament amb un centenar més formen part d'un estudi que ha realitzat la Fundació Mapfre i que posa de manifest que xocar a 25 km/hora amb un patinet elèctric produeix lesions greus a conductors i vianants. Per poder-ho afirmar han realitzat diverses proves amb maniquins i han analitzat la sinistralitat a l'Estat.

A tot Espanya durant l'any passat es van produir més de 100 accidents de circulació amb patinets. A conseqüència d'aquests, 109 persones van patir lesions i sis van perdre la vida. Els afectats són majoritàriament persones d'entre 16 i 35 anys.

L'estudi també destaca que la majoria dels sinistres es produeixen a les ciutats (98%) i en concret, als carrils per a vehicles (66%). No portar casc o anar per la carretera a més, són factors recurrents en els accidents mortals analitzats.

Els accidents més habituals que pateixen els conductors de patinet són els atropellaments, les caigudes i les col·lisions contra un altre vehicle. L'informe conclou que les conseqüències d'aquests sinistres són sovint lesions greus tant pel conductor dels vehicles de mobilitat personal (VPM) com per al vianant contra el qual xoca.

Tipus de lesions

El tipus de lesió també depèn del tipus d'impacte. Per exemple, si és contra el lateral d'un cotxe, la zona més afectada és el cap. En cas d'atropellament a un vianant menor d'edat, les conseqüències són danys seriosos al genoll, tòrax i cap, que sol impactar primer, de manera violenta contra la columna de direcció del patinet, després , contra el terra. Actualment, un terç dels afectats per aquest tipus d'accidents pateix traumatismes cranioencefàlics que necessiten un ingrés en les Unitats de Medicina Intensiva.

Aquestes són algunes de les conclusions de l'informeCrash-tests de patinets elèctrics, riscos associats i recomanacions per a un ús segur realitzat per Fundació MAPFRE, en col·laboració amb el Centre experimentació i seguretat vial de l'asseguradora.

L'informe inclou, a més, els resultats de diverses proves -dues de xoc i dues simulacions per ordinador- que mostren com un maniquí que es desplaça a 25 km / hora en un patinet topa contra un vehicle i com atropella un menor a aquesta velocitat. Les dades extretes d'aquests assajos han proporcionat informació sobre els danys en diferents parts del cos.

Casc i armilla

Per evitar atropellaments a vianants, els experts adverteixen de la importància de no envair la zona per la qual circula un vianant, és a dir les voreres, i baixar-se del patinet quan es travessi per un pas de vianants. També, afirmen en un comunicat, posen l'accent en no utilitzar el peu sobre la calçada com a fre per així evitar fractures, portar armilles reflectants i no utilitzar dispositius per escoltar música. A més, recomanen usar casc sempre, ja que és fonamental per minimitzar les conseqüències dels cops.