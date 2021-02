Aragonès i Vergés mantenen que el nou hospital Trueta serà una realitat el 2028

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, mantenen que el nou hospital Trueta serà una realitat el 2028. Aragonès ha recordat que la comissió encarregada de "facilitar la gestió conjunta" i tirar endavant els tràmits urbanístics ja treballa en la definició del futur campus de la salut de la regió sanitària de Girona, que s'ubicarà en uns terrenys entre Salt i Girona: "En aquests moments ja han començat els treballs de l'equip tècnic per assegurar la ubicació idònia dels diferents serveis". Vergés ha recordat que el juliol passat es va arribar a un "acord històric" per desencallar el projecte i ha assegurat que des d'aleshores "la feina no ha parat per tirar-lo endavant".