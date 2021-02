El Bisbat recorda que els capellans «han de promoure la concòrdia»

El Bisbat de Girona ha recordat que la missió dels capellans i diaques de la diòcesi és «promoure la comunió i la concòrdia, acceptant la pluralitat, des d'un diàleg basat en el respecte per les opinions i les persones». El Bisbat va reaccionar així, a través d'un comunicat, al ressò que es va fer Diari de Girona de l'annex del Full Parroquial de la parròquia de Sant Narcís de Girona, amb el títol Eleccions a Catalunya, on el rector de la parròquia, mossèn Benet Galí, feia una crida a votar partits independentistes i «no alimentar partits botiflers, xenòfobs i intolerants».

En el comunicat emès ahir al matí, el Bisbat es desmarca d'aquesta publicació: «Els suplements del Full Parroquial són iniciativa de cada rector i no són un òrgan oficial de comunicació del Bisbat de Girona», van assenyalar els responsables de la diòcesi. A més, van afegir que, «conscient que els catòlics tenen opinió pròpia, el Bisbat de Girona s'ha abstingut sempre de manifestar-se sobre opcions electorals concretes». Tot i això, el comunicat acaba recordant que la missió de preveres i diaques és la de «promoure la comunió i la concòrdia», tot «acceptant la pluralitat» i «des d'un diàleg basat en el respecte per les opinions i les persones».

Després de la polèmica aixecada per l'escrit, mossèn Benet Galí creu que «s'exagera» i que no cal donar-li més importància, ja que es tracta d'una «reflexió». En aquest sentit, el rector reconeix que «potser» va «carregar massa les tintes» i hauria d'haver matisat més el seu escrit i no incidir tant en el vot independentista. Malgrat tot, Galí defensa que es pugui «parlar de tot» dins de l'església. El rector també afirma que ha rebut «felicitacions» per l'escrit.

En el suplement del Full Parroquial -que va a càrrec de cada parròquia-, mossèn Galí defensava, aprofitant que era la jornada de reflexió, que els electors votessin «per Catalunya i per la seva independència d'un estat que no ens vol, que no ens estima». A banda d'aquesta crida a les forces sobiranistes, Galí també va demanar als fidels no alimentar «partits botiflers, xenòfobs i intolerants que aniquilen la nostra identitat».

Ara, mossèn Galí creu que «s'exagera» la polèmica, perquè només es tracta d'una «reflexió personal». Per això, ha demanat que «no es tregui de mare» el text,, ja que considera que a l'església s'ha de poder «parlar de tot» i defensa que ell pugui explicar les seves pròpies opinions. «Jo expresso la meva manera de pensar sense obligar a ningú a pensar com jo», afirma.

De fet, Benet Galí ha recordat que «no és la primera vegada» que parla de política en un full parroquial. Des del 2017 ha estat un tema que s'ha tractat en diverses ocasions. Des d'aquell moment, el mossèn afirma que «hi ha gent que el felicita i hi ha gent que es queixa». Però Galí treu importància als fets, perquè «els que no pensin com jo poden rebatre les opinions amb els seus arguments». Malgrat tot, lamenta que la majoria de queixes siguin «missatges anònims que deixen a la bústia». Més enllà dels missatges, Benet Galí ha anunciat que en més d'una ocasió el Bisbat li ha comunicat que havia rebut alguna queixa pel contingut polític en els fulls parroquials. Ahir mateix, Galí ja va parlar amb el Bisbat sobre el text.