El bloqueig al Poder Judicial retarda el nomenament del nou president de l'Audiència

El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, ha renunciat a la presidència de l'òrgan provincial que exercia des del 7 de febrer de 2001 per ocupar una plaça de magistrat a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Lacaba, que ha exercit la presidència durant quatre mandats, no haurà exhaurit aquest últim, que finalitzava el setembre d'aquest any. La seva incorporació al TSJCat s'anunciarà al Butlletí Oficial de l'Estat la setmana vinent.

De fet, ja fa mesos que Lacaba no és president, una tasca que des de novembre ha estat assignada en funcions al president de la secció segona, Jose Isidro Rey Huidobro. Aquesta tasca l'ha de fer per llei el magistrat més antic que treballi a l'Audiència fins que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) convoqui la plaça per cobrir la vacant. Segons va assegurar ahir Lacaba en declaracions a Diari de Girona, aquesta convocatòria encara resta pendent de fer-se, i el magistrat creu que l'Audiència tindrà una presidència en funcions «durant cinc o sis mesos com a mínim».

El debat sobre la renovació de la cúpula del Consell General del Poder Judicial podria estar ?directament relacionada amb la convocatòria d'aquesta plaça: «tot el debat que hi ha hagut els últims mesos sobre els nomenaments fora de termini que ha estat ?efectuant el Consell en funcions fan que ara vulguin ser prudents, i penso que voldran esperar a convocar la plaça de president de l'Audiència quan hi hagi un nou òrgan de govern», va explicar ?Lacaba. De moment, Huidobro serà el president en funcions, un termini que es pot allargar «sine die», ja que la llei no estipula cap durada màxima d'aquest càrrec quan s'exerceix en funcions.

Lacaba va iniciar el seu primer mandat el 29 de setembre de 2001, i fins llavors ha encadenat fins a quatre mandats, un fet del tot excepcional que només ha aconseguit el president de l'Audiència Provincil d'Osca, que actualment va pel seu cinquè mandat. La modificació de la llei impedirà, però, que cap més president pugi encadenar més de dos mandats. «Poso punt i final a aquesta etapa després de vint anys, aquest nou destí ha sigut una oportunitat que no volia perdre», va subratllar. De fet, Lacaba va poder optar de forma preferent a la plaça vacant al TSJC per la seva condició de president de l'Audiència. El requisit era renunciar al seu càrrec, un pas que va fer l'octubre passat.