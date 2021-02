Un de cada cinc nous positius a Espanya són de la soca britànica

A Espanya ja s'han notificat 613 casos de la variant britànica, cosa que suposa, a escala general, el 20% dels detectats en les últimes dates, segons va informar ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, durant la seva segona compareixença en la Comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats. «A Espanya ja hi ha una gran colonització d'aquesta variant sobre el nínxol ecològic, igual com a la resta de països. No obstant això, i tot i que estimem que pot suposar a escala general el 20% dels casos confirmats, hi ha una àmplia variabilitat entre comunitats autònomes i regions», va dir Darias.

En aquest sentit, la ministra va recordar que s'ha confirmat la transmissibilitat més elevada d'aquesta variant i, tot i que no es disposa d'una evidència científica sòlida, tot sembla indicar que pot ser més virulenta. No obstant això, ha assegurat que les vacunes disponibles sí que estan mostrant una eficàcia davant aquesta variant. «Sabem que és més transmissible, però també sabem que les maneres d'evitar que es transmeti són les mateixes que amb la variant de Wuhan, així que les mesures de control que hi ha posades en marxa són efectives», va assegurar Darias.