Els docents gironins inicien el camí cap a la immunitat

Personal docent de centres educatius públics i privats de les comarques gironines han iniciat aquesta setmana l'etapa de vacunació contra la covid-19, juntament amb el personal d'administració i serveis i l'extern que intervé al centre. Després de l'administració de dosis inicials dimecres, ahir a la tarda va acabar d'arrencar la campanya als quatre punts oficials de les comarques gironines, gestionats des de Salut: Girona, Olot, Figueres i Blanes.

Tot i que la iniciativa es gestiona des dels centres d'atenció primària, s'han habilitat espais externs per evitar aglomeracions, tal com es va fer durant la campanya de vacunació de la grip, a la tardor. Alguns d'aquests espais són peculiars, com és el cas de la Facultat d'Infermeria i Medicina de Girona, es tracta de la primera universitat catalana que habilita un espai de vacunació contra la covid-19.

Gestionat des del CAP de Montilivi, des del 9 de febrer un mòdul situat a la part externa de l'edifici de la facultat acull l'administració del vaccí d'AstraZeneca per a diversos col·lectius de sanitaris, funcionaris de presons i cossos de seguretat i emergències. Amb la inclusió del personal docent, s'estan arribant a assolir unes «250 vacunacions per dia, ja que se n'administren unes 45 cada hora», va detallar la directora adjunta d'atenció primària de Montilivi i Vila-roja, Eva Domínguez.

També va explicar que, malgrat que la setmana vinent aquestes dosis diàries «es podran arribar a doblar», mantindrien el mateix punt de la universitat però amb més reforços per poder gestionar aquest gruix de peticions. Tot i així, si les previsions en el nombre de dosis són bones, no descarta que més endavant s'habiliti algun altre punt addicional.

Oportunitat «única»

Cap a les 4 de la tarda, es van anar formant petites cues de professionals de serveis essencials d'entre 18 i 55 anys. Tot i que el que ahir predominava eren els docents, també hi havia bastants policies i mossos d'esquadra. Un d'ells és Xevi Machado, mosso d'esquadra de Palafrugell. Va explicar que «tenia diverses opcions on vacunar-se, fins i tot Barcelona». «Agraeixo que ens vacunin, és una oportunitat que hem d'aprofitar perquè és una eina més per lluitar contra la pandèmia», també va alertar que ha copsat moltes actituds incíviques per part de la ciutadania. «Molta gent s'ha relaxat i hauria de prendre més consciència», va dir.

Entre els docents, hi havia Isabel Pont, de l'institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona, que es va alegrar d'haver rebut la primera dosi. «Com a col·lectiu estem exposats al risc de contagiar-nos diàriament, per tant era necessari que també ens vacunéssim», va explicar i també va admetre que «és normal que hi hagi cert temor a la vacuna però hi hem de confiar perquè històricament ha previngut moltes malalties».

D'altra banda, Jordi Rou va admetre que a l'Institut Rafael Campalans d'Anglès havien patit molts casos al setembre i també va alertar de l'exposició «continuada» al contagi. Esther Riera, de l'institut de Llagostera va admetre que «potser les persones grans haurien d'haver-se vacunat primer, però els docents també estem exposats a riscos. És difícil determinar un criteri», va explicar. Finalment, Ramon Planas, professor a Palamós, va dir que la vacuna és «un bé per a nosaltres i per a tota la comunitat».