Girona suma catorze morts però baixen els positius

Mentre la majoria d'indicadors de contagi, així com els hospitalitzats i nous casos segueixen una tendència estabilitzada a la baixa des de fa setmanes, el nombre de morts diàries per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona continua sent molt elevat. Ahir Salut en va notificar catorze més i el total ja s'eleva a 1.894 des de l'inici de la pandèmia. La dinàmica segueix sent negativa com al gener.

Cal tenir present que no totes aquestes defuncions s'han registrat en 24 hores, sinó que corresponen a dies anteriors però se sumen més tard. Segons dades de Salut, el dia que s'ha produït més defuncions de la setmana passada és dimecres 10, amb nou. També al destacar dimarts passat, quan se'n van produir vuit. Aquesta xifra encara pot augmentar perquè no està del tot «tancada».

Respecte a les altres dades, els positius van baixar un 7% respecte al dia anterior. També hi havia set ingressats menys i els crítics es van mantenir igual. El risc de rebrot va baixar dos punts i la velocitat de propagació del virus es va mantenir igual.

D'altra banda, a Catalunya la velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, va créixer una centèsima, fins a 0,85, mentre que el risc de rebrot es va mantenir en 274, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies es va reduir i va passar de 338,01 a 333,79. Es van declarar 1.715 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 502.055. El 4,28% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També es va informar de 59 noves morts i el total és de 20.371. Ahir hi havia 2.117 pacients ingressats als hospitals, 64 menys que el dia anterior, i 616 a l'UCI, quatre més. Els vacunats amb la primera dosi són 271.532 (+18.714) i 175.397 amb la segona (+2.710).

Les dades d'Espanya milloren

Respecte a la situació a Espanya, el Ministeri de Sanitat va informar de 14.515 infectats nous de covid-19, fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 3.121.687 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus es va incrementar en 388 persones des de dimecres i ja són 66.704 els morts per la pandèmia a Espanya. Madrid encapçala la xifra de contagis en els últims set dies amb 11.921 casos, seguida d'Andalusia amb 9.979. Per darrere, Catalunya amb 7.561 i el País Valencià amb 4.627. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat.