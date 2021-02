Un incendi crema una llitera i una manta elèctrica en una perruqueria

Un incendi en una perruqueria de Girona va obligar a mobilitzar ahir de bon matí els Bombers. El foc es va declarar pels volts de dos quarts de vuit a la rebotiga de l'establiment on hi ha la zona dedicada a l'estètica.

Els Bombers van mobilitzar fins a tres dotacions fins al número 2 del carrer riu Llierca de Girona on hi ha l'establiment i van dirigir-se fins apagat les flames. El foc de l'establiment de perruqueria va afectar finalment una manta elèctrica -que podria haver orginat l'incendi- i una llitera de l'àrea d'estètica del local. Un cop extingit i ventilat el local, els Bombers van donar el servei per finalitzat. El succés també va fer activar la Policia Municipal de Girona i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).