Junts i PDeCAT segueixen convivint a la Diputació

Panorama postelectoral. Les eleccions al Parlament han obligat els membres del grup de JxCat a posicionar-se sobre si donar suport a Carles Puigdemont o Àngels Chacón. Els resultats electorals, en ambdós casos per sota les expectatives, fan que, de moment, tinguin previst continuar treballant plegats.

Malgrat haver-se presentat per separat a les eleccions parlamentàries, JxCat i PDeCAT continuen convivint dins d'un mateix grup a la Diputació de Girona, i no sembla que la situació hagi de canviar, almenys a curt o mitjà termini. Dels onze diputats que té actualment el grup de Junts a l'ens provincial -format a partir dels resultats de les eleccions municipals de 2019, quan encara no s'havia produït l'ecissió i els dos partits s'havien presentat sota les mateixes sigles de Junts-, n'hi ha set que s'han posicionat a favor del partit de Carles Puigdemont i quatre que s'han decantat per les files del PDeCAT. Tot i això, fonts dels dos partits apunten que, de moment, continuaran treballant plegats, sobretot quan s'ha vist que els resultats electorals no han estat del tot satisfactoris per a cap de les dues formacions.

Després de la ruptura entre les dues formacions i de la decisió de presentar-se per separat a les eleccions del passat 14 de febrer, els dos partits van apuntar que, un cop passats els comicis, caldria avaluar si es replantejaven les relacions entre els dos partits en les diverses institucions on governen plegats, com és el cas de la Diputació de Girona. Però els resultats electorals no han estat els esperats, ja que el PDeCAT s'ha quedat fora de l'hemicicle i Junts s'ha convertit en tercera força i ha cedit a ERC el lideratge de l'independentisme. És per això que, de moment, els dos partits no tenen previst cap trencament a la Diputació, ja que això els debilitaria a ambdós. Fonts del PDeCAT assenyalen que «el millor per a tots» és continuar treballant com fins ara, igual que des de Junts, que subratllen que entre tots els diputats del grup hi ha bona entesa i treballen bé junts, de manera que no tindria sentit ara separar-se. Aquestes són, almenys, les previsions dels dos partits a curt i mitjà termini, tot i que, al final, aquest tipus de decisions s'acaben prenent des de les direccions dels dos partits a Barcelona.

Noguer fa campanya amb Geis

El grup de Junts, format per onze diputats, té la presidència de la Diputació en virtut d'un pacte de govern amb ERC. El seu president és l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, que, malgrat no haver format part de la candidatura de JxCat al Parlament, sí que ha mostrat el seu suport explícit a la candidata, Gemma Geis, amb qui se l'ha vist fent campanya a Banyoles. Dins del grup de diputats que han decidit seguir fent costat a Carles Puigdemont també hi ha Maria Àngels Planas, vicepresidenta quarta de la Diputació, regidora de l'Ajuntament de Girona (on va compartir grup municipal amb Puigdemont) i màxima responsable del partit a la demarcació gironina.

A les «files» de Junts també hi ha l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el batlle de Vidreres, Jordi Camps. Tots dos han fet públic el seu compromís i han format part de la candidatura al Parlament per Girona, tot i que en llocs que no eren de sortida: van ocupar la dotzena i tretzena posició, respectivament, de manera que cap dels dos va resultar escollit.

També dona suport a Puigdemont l'alcalde de Palol de Revardit, Jordi Xargay. Malgrat que no ha format part de la candidatura al Parlament, sí que ha emès nombrosos missatges de suport per Twitter tant a Gemma Geis com a la presidenciable del partit, Laura Borràs. Finalment, tot i que de forma més discreta, també s'han mantingut dins de Junts l'alcaldessa de Cervià de Ter, Roser Estañol, i l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà.

Pel que fa al PDeCAT, s'ha quedat amb quatre representants a la Diputació de Girona, tot i que la majoria són figures de pes. En primer lloc hi ha el vice-president segon de l'ens, Albert Piñeira. Piñeira, alcalde de Puigcerdà i un dels «homes forts» del grup de Junts a la Diputació, s'ha decantat per quedar-se dins del PDeCAT i, malgrat que no ha format part de la candidatura, sí que li ha donat suport explícit, tot fent campanya.

Dulsat, candidat del PDeCAT

Qui sí que ha adquirit un paper molt rellevant dins del PDeCAT ha estat l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, que també és vicepresident del Patronat de Turisme de la Costa Brava. Dulsat ha estat el cap de llista del PDeCAT a les comarques gironines i, malgrat les expectatives del partit, no ha aconseguit representació.

I el número 2 de la candidatura del PDeCAT era, precisament, un altre diputat provincial: el regidor i exalcalde de Figueres Jordi Masquef, diputat delegat del Servei d'Esports de la corporació.

Finalment, també ha optat pel PDeCAT l'històric alcalde de Forallac, Josep Sala. Durant la campanya, se'l va poder veure en un acte de suport a Dulsat a Cassà de la Selva amb la presència d'Artur Mas i altres membres històrics del partit a la demarcació.

Però malgrat la divisió en dos partits, l'entesa entre els membres dels dos partits és bona i, a hores d'ara, no s'ha fet públic cap enfrontament entre ells. Fonts de JxCat expliquen que hi ha «bona relació personal» i que no tenen cap problema, de manera que en principi tot seguirà igual. «Crec que ens entendrem, seria estrany que no ho féssim», afirma una font de JxCat, que assenyala que el seu partit aposta per tenir una «mirada ampla». Segons indica aquesta font, els diputats de Junts fa temps que treballen junts i formen un bon equip amb ERC al govern de la Diputació, i per tant no consideren que tingui massa sentit dividir-se.

Des del PDeCAT mostren una visió similar. De moment, diuen que s'han centrat a analitzar els resultats i les causes de la seva desfeta electoral, i que aquesta és, ara mateix, la prioritat del partit. De fet, aquesta mateixa setmana, Artur Mas ja ha manifestat la seva predisposició d'anar a Brussel·les per fer una «reflexió conjunta» amb Puigdemont.

Tot i que aquest tipus de decisions les acaben prenent els partits des de Barcelona amb una visió estratègica de tot Catalunya, fonts del PDeCAT a les comarques gironines consideren que, «pel bé de tots», les coses s'haurien de mantenir tal com estan ara. Però això és política i, per tant, tot podria canviar en qualsevol moment.