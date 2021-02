L'alcalde de Celrà deixa el càrrec en ser diputat i el rellevarà el número 10 de la llista

L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, deixa el càrrec després de ser escollit diputat de la CUP aquest 14-F i el rellevarà l'actor David Planas, tot i que aquest ara mateix no està a l'Ajuntament, ja que era el número 10 de la candidatura i els cupaires van treure vuit representants. La número 9, renunciarà. Cornellà presentarà la renúncia al ple del 9 de març. Diu que l'acta al Parlament ha «precipitat» una decisió ja presa, perquè aquest juny compliria vuit anys al càrrec.

Cornellà va entrar com a regidor a l'oposició de Celrà a les eleccions del 2007. Als comicis del 2011, però, un pacte entre iCelrà (vinculada a ERC) i la CUP va convertir-lo en alcalde durant la primera part de mandat. I tant a les eleccions del 2015 com a les del 2019, la seva llista va obtenir majoria absoluta al poble. Actualment, la CUP té vuit dels tretze regidors que hi ha al ple. Durant la campanya de les últimes municipals, Cornellà ja va anunciar que, en cas de revalidar l'alcaldia, només l'assumiria durant la primera part de mandat per complir amb el codi ètic de la formació.

Durant el període de transició fins que es formalitzi el relleu, el càrrec l'assumirà temporalment el primer tinent «Pitu» Bartis. L'assemblea de la CUP ja ha decidit que qui substitueixi Cornellà fins a finals de legislatura sigui l'actor David Planas. Conegut per obres com «Ventura» (que ha representat al Temporada Alta), Planas anava de número 10 a la llista de la CUP a les municipals del 2019. A l'hora d'escollir-lo per rellevar Cornellà, l'assemblea de la CUP ha valorat aspectes «com la predisposició a la continuïtat en el projecte» de la formació i «la necessitat d'alterar al mínim possible la composició de l'actual equip de govern per facilitar la transició». Per permetre el relleu, precisament, qui ocupava el novè lloc a la llista –Blanca Ribas- renunciarà a l'acta de regidora per permetre l'entrada de Planas al consistori.