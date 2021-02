El SEM ha de contractar d'urgència el servei del 061

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) obrirà un procediment negociat d'urgència per contractar el servei del 061 mentre prepara la nova licitació. Ha calgut prendre aquesta decisió perquè els diners del contracte actual s'han esgotat abans del previst per l'augment de trucades derivades de la pandèmia. S'ha passat de 6.000 a 15.000 al dia. Ferrovial va guanyar el contracte actual el 2018, amb un import màxim de 17,6 MEUR en dos anys, amb dues pròrrogues d'un any. L'import de la primera pròrroga s'esgotarà abans de l'abril. La solució temporal aprovada pel Consell d'Administració del SEM tindrà una durada de sis mesos, amb possibilitat de sis mesos més. Mentrestant, es prepararà el nou contracte, la licitació del qual pot durar nou mesos.

El nou contracte temporal preveu un import màxim de 24 milions d'euros (MEUR) durant un any per a l'atenció telefònica del 061 i per gestionar-ne part de les trucades, les que són consultes no sanitàries i que més han augmentat amb la pandèmia. El Consell d'Administració del SEM ha aprovat aquest dimecres utilitzar aquest procediment negociat d'urgència.

La demanda actual al 061 és molt diferent a la d'abans de la pandèmia i també ho serà l'etapa postcovid-19. Al març i l'abril de l'any passat es va disparar el volum de trucades i, si bé a partir d'aleshores s'han registrat pujades i baixades, en tots els mesos de la pandèmia les xifres són molt superiors a les d'abans del coronavirus. El SEM preveu que el volum de trucades actuals, unes 15.000 al dia, es mantingui o fins i tot augmenti per diverses raons, com consultes sobre la vacunació de la covid-19 a mesura que el pla avanci i s'obri a la població general.

El Sistema d'Emergències Mèdiques vol una solució temporal per mantenir el servei amb els recursos necessaris i adaptar-se a la realitat de la pandèmia mentre prepara la nova licitació del servei del 061, indiquen fonts de l'empresa pública. L'import màxim de 24 MEUR del nou contracte ha de permetre absorbir les 15.000 trucades al dia actuals amb un marge de seguretat de fins a 18.000, apunten les mateixes fonts.