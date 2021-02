Forta davallada de la pressió assistencial a la regió de Girona

Les xifres epidemiològiques segueixen millorant a la Regió Sanitària de Girona tot i que la velocitat de propagació del contagi fa dies que s'està estancant.

D'una banda, la millor notícia és que el nombre d'ingressats va experimentar un descens significatiu i va passar de 227 a 215, mentre que hi havia un crític menys. Seguidament, es va produir una forta davallada del risc de rebrot i l'índex ja es va situar per sota de 300 amb un valor de 289. L'altre indicador de contagi, la velocitat de reproducció del virus, es va mantenir en 0,88.

El nombre de defuncions també va baixar considerablement després que el dia anterior se'n registressin un total de catorze. Ahir, Salut en va notificar tres.

Finalment. el nombre de casos va pujar lleugerament respecte al dia anterior i es va tornar a superar el llindar de 200.

Respecte a la situació de la Garrotxa, aquests darrers dies ha anat millorant i ahir el risc de rebrot ja se situava per sota de 1.000, amb un valor de 920. Durant setmanes havia estat per sobre de 1.000 i havia arribat a fregar els 2.000 punts. A més, la velocitat de propagació del contagi està per sota d'1, fet que indica que està controlat. Com a contrapunt, la incidència de casos acumulats dels darrers dies segueix sent elevada, amb més de 1.000 en catorze dies.

Situació a Catalunya

Seguidament, la velocitat de propagació del virus a Catalunya (Rt) va pujar lleugerament per tercer dia consecutiu a 0,86, mentre van baixar els pacients ingressats als hospitals a 2.026 (91 menys que dijous) i també una mica els que estan crítics a les UCIs, 613 (tres menys).

Segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir pel Departament de Salut, el risc de rebrot (EPG) va baixar deu punts i se situa en 264 (274 dijous), si bé encara estem en situació greu, ja que a partir de 100 es considera un risc alt.

Els nous casos de malalts de covid-19 notificats en les últimes 24 hores arriben a 1.994, amb 37 defuncions més.

La xifra de morts des de la primera defunció per covid-19 a Catalunya, que va ser el 6 de març de 2020, ascendeix ja a 20.408 víctimes. Els indicadors epidemiològics indiquen un canvi de tendència en el descens de la corba epidèmica, ja que també va pujar lleugerament la positivitat de totes les proves de covid-19, que el diumenge van caure per sota del 5 % -la xifra establerta per l'OMS per considerar controlable l'epidèmia- i que ahir es va situar en 4,30 (4,28 dijous).

La incidència dels darrers catorze dies va baixar en divuit casos respecte al dia anterior i la darrera setmana s'han fet 13.777 proves PCR i tests d'antígens menys respecte a l'anterior. Finalment, hi ha un total de 453.303 vacunats acumulats a tot Catalunya, dada que suposa un creixement de 6.374 persones en un dia.