Girona, entre les grans ciutats catalanes amb més vacunats

Girona se situa entre les ciutats de més de 100.000 habitants de Catalunya que té un percentatge més elevat de persones vacunades contra el coronavirus. Concretament, segons dades facilitades per Salut, fins dijous havien rebut la primera dosi un total de 4.388 persones, dada que representa el 4,2% de la població. I la segona, ja s'ha administrat a 3.044 persones, un 2,9% del total.

D'aquesta manera, Girona se situa en tercer lloc, després de Lleida i Reus, amb el percentatge de vacunats més alt tant de la primera com de la segona dosi.

Lleida té un 5,1 % de vacunats de la primera dosi i un 3% de la segona i se situa en primer lloc a Catalunya. Seguidament hi ha Reus, amb un 4,8 i un 3% respectivament. Si seguim l'ordre de primeres dosis, després de Girona hi ha, molt a prop, Tarragona (4%), Barcelona (3,7%), Terrassa (3,6%), Mataró (3,5%), Badalona (3,4%), Sabadell (3,3%), Santa Coloma de Gramenet (3,1%) i L'Hospitalet de Llobregat (3%).

D'altra banda, el percentatge de vacunats amb la segona dosi a les ciutats de més de 100.000 habitants no segueix el mateix ordre que el de la primera. Tenint en compte que entre la primera i la segona dosi hi ha cert marge de temps, depenent del tipus de farmacèutica, hi pot haver alguns desajustos.

Totes les companyies autoritzades actualment a Catalunya -Pfizer, Moderna i AstraZeneca- requereixen dues dosis perquè el procés d'immunització es completi correctament. Primerament, entre la primera i la segona dosi de Pfizer han de transcórrer entre 21 i 42 dies. En el cas de Moderna, han de passar 28 dies i, finalment, en el cas d'AstraZeneca han de transcórrer entre quatre i dotze setmanes.

Avenç en la vacuna de Pfizer

Concretament, respecte a la vacuna de Pfizer, ahir un estudi va constatar que la primera dosi ja té una efectivitat del 85% en la prevenció de la malaltia, segons apunta un informe d'Israel publicat a la revista mèdica The Lancelet i avançat per ACN.

L'estudi, que analitza l'efecte de la vacunació en més de 7.000 professionals mèdics a Israel, indica una reducció del 85% dels casos simptomàtics de covid-19 entre els dies 15 i 28 després del subministrament de la primera dosi de la vacuna. A més, l'article apunta a una reducció general del 75% de les infeccions, incloent persones amb i sense símptomes, després de la primera injecció.

«Les reduccions anticipades de les taxes de covid-19 donen suport al retard de la segona dosi en els països que tenen escassetat i recursos escassos per tal que una major part de la població pugui estar coberta per la primera dosi», apunta l'estudi. Amb tot, els investigadors afegeixen que cal estudiar més «l'efectivitat a llarg termini» de la primera dosi.

Acceleració del ritme

Cal tenir present que les darreres dues setmanes el ritme de vacunació s'ha accelerat de forma destacable. Amb l'aprovació de la vacuna de la farmacèutica AstraZeneca i amb l'arribada massiva de més dosis, a partir del 9 de febrer es va ampliar el gruix de vacunacions a més col·lectius a part dels usuaris i treballadors a residències i sanitaris de primera línia.

Concretament, ja s'està vacunant a diversos col·lectius de sanitaris que no estan a primera línia, farmacèutics, veterinaris, psicòlegs, professionals dels cossos de seguretat i emergències i funcionaris de presons. A més, des d'aquesta setmana Salut també està vacunant personal docent dels centres educatius de Catalunya. A tots aquests col·lectius se'ls està administrant el vaccí d'AstraZeneca i, paral·lelament, s'està administrant la vacuna de Moderna a sanitaris del sector privat i la de Pfizer a usuaris i treballadors de residències pendents.

Aquesta aceleració del ritme s'ha notat, especialment, al punt de vacunació habilitat excepcionalment a la Facultat de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona, on s'administra el vaccí d'AstraZeneca a col·lectius de serveis essencials. La directora adjunta del d'atenció primària de Montilivi i Vila-roja, Eva Domínguez, va explicar que amb la inclusió del personal docent a la campanya de vacunació han incrementat les dosis que s'administren cada dia. Si bé la setmana passada tenien una mitjana de 180 vacunes cada dia, actualment ja és de 250. «Estem a unes 45 injeccions cada hora», va detallar Domínguez. A més, es preveu que a partir de la setmana que ve es puguin doblar. A part d'aquest espai habilitat a Girona, també n'hi ha a Blanes, Olot i Figueres, tenint en compte tota la demarcació.

Majors de 80 anys

Aquesta setmana, Salut també tenia previst iniciar la vacunació entre persones que tenen una gran dependència i que viuen al seu domicili, així com als majors de 80 anys. Segons va explicar el secretari general de Salut, Marc Ramentol, a aquesta fase té una «gran complexitat organitzativa», ja que seran els equips d'atenció primària (EAP) els que assumiran la vacunació d'aquest grup de població. Domínguez, de l'EAP Montilivi i Vila-roja va explicar que ja tenen els protocols a punt, però que començaran el procés a partir de dilluns.