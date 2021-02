Girona és la vuitena ciutat d'Espanya on més va caure la contaminació durant el confinament

La ciutat de Girona va ser la vuitena de tot l'Estat que més va veure reduït el seu nivell de contaminació durant els mesos de confinament, segons un informe de l'Observatori de la Sostenibiltiat a Espanya, que ha analitzat la qualitat de l'aire a les 80 ciutats més poblades de tot l'Estat.

Segons aquest estudi, la contaminació per diòxid de nitrogen a la ciutat de Girona va caure un 34% durant els mesos de confinament. Es tracta de la vuitena ciutat de les més poblades de l'Estat on el descens va ser més elevat, després de la Corunya (-55%), Gandia (-54%), Ciudad Real (-44%), Vigo (-41%), Palma de Mallorca (-40%), Manresa (-37%9 i Huelva (-36%).

Però malgrat aquestes dades, l'informe no es mostra especialment optimista i assenyala que, en molts punts de la geografia espanyola, la contaminació va continuar essent elevada malgrat el confinament. «La primera conclusió és l'elevat nivell de contaminació que encara existeix a les ciutats espanyoles, mentre s'acumulen les evidències dels efectes de la mala qualitat de l'aire en la salut», assenyala el document. Tot i això, Girona no es troba a la llista de les ciutats més contaminants, sinó que aquestes són, bàsicament, les conurbacions urbanes de Madrid, Barcelona i la costa de Màlaga.

L'informe assenyala que la «tragèdia» de la covid-19 ha propiciat, durant aquests mesos, «una oportunitat històrica per poder estudiar amb detall l'impacte que han tingut les mesures de confinament en la contaminació de les ciutats», a una escala «històrica» i «desconeguda» a nivell mundial. Així doncs, el confinament i la reducció de l'ús del vehicles a les ciutats s'han deixat notar a les principals àrees urbanes, on hi va haver grans caigudes de trànsit, però es va mantenir també el transport per carretera, la producció de residus i es va augmentar l'ús de calefacció, fets que van contribuir a mantenir la contaminació.