L'hospital de Campdevànol recupera activitat assistencial suspesa des del març

L'hospital de Campdevànol ha reiniciat l'activitat quirúrgica de forma progressiva i, de fet, aquesta setmana s'ha començat a fer cirurgia protèsica i també d'otorrino. Aquesta darrera s'havia deixat de fer des de l'inici de la pandèmia, al març.

Aquesta millora es va començar a evidenciar la setmana passada, quan va reprendre de nou l'activitat, que s'havia restringit al màxim a causa de l'elevat risc de contagi, i va començar a fer cirurgia amb ingrés.

La represa de l'activitat també ha afectat l'Hospital de Dia Sociosanitari, tot i que mantenint la normativa de mesures de seguretat del període de risc de rebrot alt, amb mesura de restricció de l'accés de pacients que està adaptat a la seguretat dels mateixos, i el servei de rehabilitació cardiològica, que en aquest cas es limita el nombre de pacients per sessió a tres. Pel que fa a la visita de pacients, es permet als que estiguin ingressats a la planta de llarga estada. El passat 2 de desembre l'hospital es va veure obligat a no acceptar ingressos de pacients no covid-19 a causa de la situació epidemiològica a la comarca i al centre, i evitar així possibles nous contagis. L'activitat es va anar reprenent de forma molt lenta fins que al cap d'un mes, el 4 de gener, ja es van començar a acceptar pacients no covid-19, després de la millora.