Llagostera reclama solucions pels talls de llum i aigua a les urbanitzacions

El ple de l'Ajuntament de Llagostera ha aprovat per unanimitat, una moció presentada per l'equip de govern (ERC i CUP-Alternativa per Llagostera) on es demana a les empreses d'electricitat i d'aigua, responsables del subministrament d'electricitat i aigua a les urbanitzacions de Selva Brava i Font Bona, que efectuï les inversions necessàries en les seves xarxes per garantir a tots els veïns i veïnes un servei de qualitat i d'acord amb els contractes de cada un dels habitatges.

Ambdues urbanitzacions pateixen continus talls en el subministrament elèctric, representant un seguit de molèsties i inconvenients al veïnat. Amb la moció aprovada també s'ha acordat posar en coneixement del Departament d'Empresa aquesta situació perquè iniciï, si escau, els procediments sancionadors que corresponguin.

Des de l'Ajuntament s'espera posar fi a aquesta problemàtica i que es garanteixin els serveis essencials d'electricitat i aigua a tots els habitatges de Selva Brava i Font Bona.