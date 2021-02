Sant Joan les Fonts afavoreix el cens d'animals de companyia

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts posa en marxa una campanya de difusió de la necessitat de censar els animals de companyia que viuen al terme municipal. Segons l'ordenança municipal que regula aquest àmbit, gossos, gats i fures han d'estar donats d'alta al registre municipal. Les sancions en cas de no fer-ho són de 150 €. El tràmit es pot fer de manera presencial o telemàtica a l'Ajuntament i implica el pagament d'una petita taxa anual de 3,63 €.

Actualment, segons el consistori, a Sant Joan les Fonts hi ha una vuitantena d'animals censats, una xifra «lluny de la realitat» dels animals de companyia que viuen als tres nuclis que integren al municipi. Tot i que no hi ha una xifra real, es calcula que podrien ser més del doble dels que consten a hores d'ara als registres de l'Ajuntament. Aquesta és la primera campanya que es posa en marxa per tal de millorar el civisme relacionat amb els animals de companyia.